Ação de solidariedade incentiva doação de calçados a pessoas carentes; veja como doar

Os atletas inscritos na etapa Belém da Corrida do Bem Eco, que acontece no próximo dia 27 de agosto, com largada às 7h no Portal da Amazônia, em Belém, são convidados a participar de uma ação solidária de doação de tênis. Todas as etapas são patrocinadas pela Vale por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

VEJA MAIS

Em Belém, durante a retirada de kits e no dia da prova, a organização do evento, juntamente com a Vale, irá disponibilizar um ponto de coleta para que os atletas façam as doações dos calçados. Até o momento, o ponto de retirada dos kits ainda não está definido pela organização.

A ação pretende arrecadar pares de tênis novos ou usados, em qualquer tamanho, com o objetivo de beneficiar pessoas carentes assistidas por entidades das regiões onde as etapas da Corrida do Bem Eco serão realizadas. O intuito da iniciativa é promover a prática do esporte como fator de inclusão social, incentivando o desenvolvimento humano e a disseminação de uma cultura esportiva,

A Corrida do Bem Eco também promove a importância do cuidado com o meio ambiente e com a saúde através da prática esportiva. A prova, que terá percursos de 5 e 10km, é um evento organizado pelo Instituto Educare com patrocínio da empresa Vale – por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, instrumento pelo qual o Governo Federal renuncia à arrecadação de Imposto de Renda em prol da realização dos eventos.