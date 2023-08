Ingressos de meia-entrada para jogo do Brasil em Belém se esgotam em minutos

Os ingressos de meia-entrada (dos lados A e B) e inteira (do lado A) para a partida entre Brasil e Bolívia, válida pela abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, estão esgotados. O jogo será realizado no dia 8 de setembro, no estádio Mangueirão, em Belém.

A venda de bilhetes começou às 15h (horário de Brasília), mas os relatos de término de meia-entrada começaram em poucos minutos. Apesar disso, os ingressos no valor integral para o lado B ainda estão disponíveis.

As entradas são vendidas através do site https://cbf.eleventickets.com/. Os valores dos bilhetes giram entre R$ 300 e R$ 1,6 mil.

Ingressos lado A (Divulgação)

Meia esgotada lado B (Divulgação)

Veja os valores dos ingressos de Brasil x Bolívia no Mangueirão:

CAT-3 - Arquibancada lado A - Inteira: R$ 200 - Meia: R$ 100

CAT-2 - Arquibancada lado B - Inteira: R$ 300 - Meia: R$ 150

CAT-1 - Cadeira lado A - Inteira: R$ 400 - Meia: R$ 200

CAT-1 - Cadeira lado B - Inteira: R$ 400 - Meia: R$ 200

Camarote (Hospitalidade) Tetra* - R$ 1.000

Camarote (Hospitalidade) Penta* - R$ 1.250

Camarote (Hospitalidade) Hexa* - R$ 1,6 mil.