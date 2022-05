Ação de prevenção contra a crueldade animal tem vacinação, castração e orientações de saúde em Belém

Em alusão ao abril laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, dezenas de cães e gatos receberam atendimentos de saúde básica durante a Operação Abraigacao, realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) neste sábado, 30.



Foram realizadas consultas veterinárias, castração, vacinação, ações de educação ambiental e atendimento psicossocial, além de orientações gerais para tutores e representantes de abrigos. A ação aconteceu na Arena Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, e contou com o apoio de vários órgãos relacionados à defesa dos animais e do meio ambiente.



A servidora Lana Adrieli de Almeida levou a sua gatinha Zaya, que foi vacinada pela primeira vez, aos seis meses de idade. “Eventos como este são muito importantes, pois ajudam os donos no controle da vacinação, para que os donos possam fazer o tratamento correto e cuidar melhor dos animais”, disse a tutora.



“Fazemos um apelo à sociedade de proteger nossos animais e não permitir maus tratos. Essa é nossa bandeira. Que os animais tenham cada vez mais o carinho e a proteção que todos merecem”, destacou o delegado geral da PC, Walter Resende.





PARA DENUNCIAR MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS

As denúncias podem ser feita através do número 181, que funciona 24h.