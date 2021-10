Ação de monitoramento e vacinação é realizada em terminais de Belém

O Terminal Rodoviário de Belém segue recebendo passageiros de diversos pontos do Estado que se deslocam até a capital para participar do Círio de Nazaré. Com o aumento no fluxo de turistas, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) precisou intensificar as ações de monitoramento e vacinação para quem desembarca na capital.

A ação de vigilância epidemiológica tem funcionado da seguinte forma: o passageiro é abordado ainda dentro dos ônibus e encaminhado para a testagem ou vacinação caso não possua o esquema vacinal completo. As amostras coletadas devem ser enviadas ao Laboratório Central, que em até 48 horas deve disponibilizar os resultados.

O principal público da ação são passageiros que vem de outros Estados devido à variante Delta. A realização do teste e da vacinação é voluntária e exclusiva a passageiros que desembarcam no terminal.

De acordo com balanço feito pela Sesma, por dia são realizados de 10 a 15 testes para Covid-19. Até o momento 41 pessoas foram testadas, sendo um resultado positivo.

Segundo o enfermeiro Fabrício Tavares, um dos responsáveis pelo posto de atendimento, aumentou o número de casos de pessoas com a vacinação incompleta. “Estamos fazendo de tudo para fazer teste rápido, se der negativo a gente já completa a vacinação desse passageiro”, afirma.

Nesta sexta-feira (8) o mesmo serviço passa a ser oferecido no Terminal Hidroviário de Belém. A ação segue até o dia 30 deste mês, em ambos os terminais, sempre de 7h às 23h. Os passageiros que se recusarem a participar da testagem deverão preencher e assinar o termo de recusa.

Vacinação

Nesta quinta-feira (7), A Prefeitura de Belém realizou a aplicação de 2ª dose da vacina Coronavac para as pessoas vacinadas nos dias 14 ou 22 de setembro e para pessoas que tinham a 2ª dose do imunizante em atraso. Foi mais uma etapa do mutirão preparatório para o Círio.