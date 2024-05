Ação da Fibra oferece serviços de saúde, jurídicos e sociais neste domingo, na Praça da República

Uma ação com vários serviços gratuitos de saúde, jurídico e sociais serão disponibilizados no próximo domingo (5), pelo Centro Universitário Fibra na Praça da República, a partir das 08h. Dentro os serviços: atendimentos de fisioterapia, testes rápidos para covid-19 e HIV /Aids, orientações jurídicas, atendimento nutricional e outros. A programação contará com o auxílio de alunos da instituição, sendo aberto ao público em geral. Confira o cronograma de serviços:

Administração

Serviços da empresa júnior e orientações sobre empreendedorismo e gestão empresarial.

Biomedicina

Educação e promoção à saúde, divulgando os benefícios das “Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)” e realizarão práticas de auriculoterapia chinesa.

Direito

Alunos farão atendimento local para orientação nas áreas de Direito civil, penal, trabalhista, empresarial e previdenciário, bem como destaque nos temas sobre bullying e ciberbullying, uso de imagens e outros assuntos que possam surgir.

Enfermagem

Alunos irão oferecer atendimento gratuito a comunidade, em mini stands na praça como:

- consulta de enfermagem, no Programa Hiperdia;

- Vacinação;

- Testes Rápidos para Covid 19 e HIV /Aids;

- Avaliação pacientes diabéticos;

- Educação em saúde sobre prevenção de álcool e drogas e combate a dengue.

Farmácia

Os alunos realizarão atividades voltadas para a orientação sobre:

- O uso racional de medicamentos;

- Riscos decorrentes da automedicação;

- Orientações sobre cuidados básicos em saúde;

- Descarte correto de medicamentos vencidos.

Fisioterapia

Atendimento local para:

- Disfunções músculo esqueléticas (dor lombar e dor cervical), com intervenções dentro da cinesioterapia e recursos terapêutico manuais;

- Avaliação cinético funcional e orientações para a comunidade sobre hábitos saudáveis;

- Orientação postural, exercícios domiciliares para pessoas com dor lombar, dor cervical, idosos e gestantes.

Letras

Caminhada Histórico-literária, destacando a importância histórica do entorno da praça para a cultura e a literatura paraense. Também haverá apresentação musical dos alunos com a atividade “Solte suas Letras”.

Medicina Veterinária

Os alunos trabalharão a conscientização dos tutores de pequenos animais (felinos e caninos) sobre a importância da castração e da vacinação, bem como sobre o uso racional de medicamentos em animais e os medicamentos com potencial tóxico para cães e gatos. Além disso, serão abordadas as diferentes áreas de atuação do Médico Veterinário, indo além da clínica médica e cirúrgica de animais.

Nutrição

Os acadêmicos irão realizar atendimento nutricional aos frequentadores da praça e do entorno com emissão de:

- Diagnóstico nutricional a partir da avaliação antropométrica;

- Realização de exame de bioimpedância;

- Identificação da idade metabólica para posterior orientação nutricional;

- Atividade educativa sobre alimentação saudável com panfletagem dos 10 passos para uma boa alimentação.

Odontologia

Os alunos farão orientações para o público adulto e infantil frequentadores da praça, de acordo com o planejamento abaixo:

- Crianças: Instrução de higiene oral e cuidados com alimentação x cárie.

- Adultos: Manifestações orais das IST’s – Sinais e sintomas.

Pedagogia

A pedagogia fará atividade lúdica com as crianças e gincana educativa, produção de um folder para divulgar o curso e apresentar ao público as diversas possibilidades de atuação do pedagogo no mercado de trabalho.

Psicologia

Os alunos, do 3º e 5º semestres farão atividades de “psicoeducação”, voltadas aos frequentadores da praça e entorno da mesma, por meio de abordagens diretas, com temáticas variadas, como:

- Saúde mental (ansiedade e depressão) e redes estadual e municipal de atendimento;

- Sexualidade, saúde mental e gravidez, e rede de apoio;

- Orientações em temáticas como violência e racismo.

- Rodas de conversa sobre os temas listados anteriormente.

- Serão ofertadas escuta ativa acerca de pessoas em sofrimento mental, por meio de “plantão psicológico”.

Serviço Social

Os acadêmicos trabalharão a prática da informação como ferramenta de inclusão social sobre o funcionamento da ‘Rede Socioassistencial’, que é uma política social constituída por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), buscando conscientizar o público sobre a garantia de direitos sociais. Além de realização da atividade educativa sócio interacionista, dando visibilidade aos programas socioassistenciais através de panfletagem sobre a importância da rede socioassistencial SUAS.

Serviço

Fibra vai à Praça

Dia: 05 de maio 2024

Local: Praça da República, bairro da Campina

Horário: a partir das 08h

Valor: gratuito

Para mais informações: (91) 99113-0268 Neto Portela

