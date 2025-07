Ação contra hepatites virais leva atendimento gratuito a shopping de Belém

Em alusão ao “Julho Amarelo”, mês de conscientização e combate às hepatites virais, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) realiza nesta quinta-feira, 17, uma ação de saúde pública em parceria com o Parque Shopping Belém. A ação, aberta ao público de todas as idades, oferecerá atendimentos gratuitos voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças silenciosas e potencialmente graves.

Das 10h às 20h, estandes montados no shopping disponibilizarão testes rápidos para detecção de hepatites virais e HIV, aferição de sinais vitais e orientações gerais sobre cuidados com a saúde. Profissionais capacitados estarão presentes ao longo de todo o dia para esclarecer dúvidas e reforçar a importância da prevenção.

A hepatite é uma doença infecciosa que afeta o fígado e, em muitos casos, não apresenta sintomas visíveis em sua fase inicial. Sem o diagnóstico adequado, pode evoluir para quadros mais graves, como cirrose, câncer hepático e até a necessidade de transplante de fígado. Por isso, o “Julho Amarelo” é uma campanha fundamental para alertar a população sobre os riscos da doença e a necessidade de testagem regular.

Serviço:

Ação de Conscientização sobre Hepatites Virais – “Julho Amarelo”

Local: Parque Shopping Belém

Data: Quinta-feira, 17 de julho

Horário: Das 10h às 20h

Serviços: Testes rápidos para hepatites virais e HIV, aferição de sinais vitais e orientações de saúde

Evento Gratuito