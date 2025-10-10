Ação conjunta combate tráfico e promove assistência social em Belém

Nesta quinta-feira (9/10), a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará realizaram uma operação integrada na área comercial da capital paraense. A iniciativa teve como principais objetivos combater o tráfico de drogas e oferecer apoio social a pessoas em situação de rua que frequentam os arredores das praças do Relógio, Dom Pedro II e o Mercado da Farinha.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano de Oliveira, a operação faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura para reforçar a segurança e manter a ordem no centro da cidade. “Queremos garantir que os espaços públicos revitalizados sejam utilizados com segurança e organização pela população, combatendo atividades ilegais e promovendo inclusão social”, explicou o secretário.

Prefeitura deflagrou um conjunto de medidas para reforçar a segurança e garantir a ordem no centro comercial. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Dez prisões e apreensões realizadas

A operação contou com a participação de diferentes forças de segurança. Às 6h, a Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), iniciou as diligências contra o tráfico de drogas. No total, dez pessoas foram presas — duas delas em flagrante — todas com mandados de busca, apreensão ou prisão. Seis dos detidos têm ligação com uma facção criminosa. Também foram apreendidos entorpecentes e munições.

A segunda etapa da operação começou às 8h, na Praça Dom Pedro II, com atuação da Guarda Municipal de Belém (GMB), do 2º Batalhão da Polícia Militar, da Ronda Tática Metropolitana (Rotam), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão Especial Penitenciário (BEP). Durante a ação, um foragido do sistema prisional foi recapturado e conduzido à delegacia para os procedimentos legais, reforçando o caráter repressivo e preventivo da operação.

Agentes da Sesma garantiram atendimento de saúde às pessoas em situação de rua. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Apoio social e fortalecimento da cidadania

Paralelamente às ações de segurança, as equipes da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) prestaram assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O trabalho contou ainda com o envolvimento de servidores das secretarias Executivas de Cultura da Paz (Segbel), de Direitos Humanos (Sedh), de Saúde (Sesma) e de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

A superintendente da Funpapa, Emília Sanova, ressaltou o valor da ação articulada.

“Esta edição é especial por evidenciar a integração entre município e Estado. A participação de diferentes secretarias fortalece o acolhimento e garante encaminhamentos adequados às pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

As equipes de saúde e assistência social ofereceram atendimento básico no local, com curativos e orientações sobre serviços e abrigos disponíveis, promovendo um atendimento humanizado e fortalecendo a rede de proteção social.

Servidores da Sezel iniciaram um mutirão de limpeza na área. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Limpeza urbana e recuperação de áreas públicas

Durante a operação, as equipes da Sezel realizaram uma grande ação de limpeza na área comercial, retirando lixo e entulhos, principalmente materiais utilizados por dependentes químicos. A iniciativa contribuiu para a recuperação dos espaços públicos e para a manutenção da ordem urbana.

Wilson Neto, secretário executivo da Sezel, destacou a importância da operação. “Estamos promovendo uma grande ação de zeladoria e ordem pública, com apoio das forças de segurança do município e do Estado, tanto para acolher pessoas em situação de rua quanto para garantir a limpeza e a organização da cidade. Isso é essencial não só para o período do Círio, mas para todos os que vivem e visitam Belém”, afirmou.