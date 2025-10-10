Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ação conjunta combate tráfico e promove assistência social em Belém

Forças de segurança e órgãos municipais unem esforços para combater o tráfico de drogas, acolher pessoas em situação de rua e revitalizar espaços públicos no centro de Belém.

Jéssica Nascimento
fonte

A ação mobilizou diversas forças de segurança. Por volta das 6h, agentes da Polícia Civil, sob a coordenação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), iniciaram as diligências de repressão ao tráfico. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Nesta quinta-feira (9/10), a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará realizaram uma operação integrada na área comercial da capital paraense. A iniciativa teve como principais objetivos combater o tráfico de drogas e oferecer apoio social a pessoas em situação de rua que frequentam os arredores das praças do Relógio, Dom Pedro II e o Mercado da Farinha.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano de Oliveira, a operação faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura para reforçar a segurança e manter a ordem no centro da cidade. “Queremos garantir que os espaços públicos revitalizados sejam utilizados com segurança e organização pela população, combatendo atividades ilegais e promovendo inclusão social”, explicou o secretário.

image Prefeitura deflagrou um conjunto de medidas para reforçar a segurança e garantir a ordem no centro comercial. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Dez prisões e apreensões realizadas

A operação contou com a participação de diferentes forças de segurança. Às 6h, a Polícia Civil, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), iniciou as diligências contra o tráfico de drogas. No total, dez pessoas foram presas — duas delas em flagrante — todas com mandados de busca, apreensão ou prisão. Seis dos detidos têm ligação com uma facção criminosa. Também foram apreendidos entorpecentes e munições.

A segunda etapa da operação começou às 8h, na Praça Dom Pedro II, com atuação da Guarda Municipal de Belém (GMB), do 2º Batalhão da Polícia Militar, da Ronda Tática Metropolitana (Rotam), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão Especial Penitenciário (BEP). Durante a ação, um foragido do sistema prisional foi recapturado e conduzido à delegacia para os procedimentos legais, reforçando o caráter repressivo e preventivo da operação.

image Agentes da Sesma garantiram atendimento de saúde às pessoas em situação de rua. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Apoio social e fortalecimento da cidadania

Paralelamente às ações de segurança, as equipes da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) prestaram assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O trabalho contou ainda com o envolvimento de servidores das secretarias Executivas de Cultura da Paz (Segbel), de Direitos Humanos (Sedh), de Saúde (Sesma) e de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

A superintendente da Funpapa, Emília Sanova, ressaltou o valor da ação articulada.

“Esta edição é especial por evidenciar a integração entre município e Estado. A participação de diferentes secretarias fortalece o acolhimento e garante encaminhamentos adequados às pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

As equipes de saúde e assistência social ofereceram atendimento básico no local, com curativos e orientações sobre serviços e abrigos disponíveis, promovendo um atendimento humanizado e fortalecendo a rede de proteção social.

image Servidores da Sezel iniciaram um mutirão de limpeza na área. (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Limpeza urbana e recuperação de áreas públicas

Durante a operação, as equipes da Sezel realizaram uma grande ação de limpeza na área comercial, retirando lixo e entulhos, principalmente materiais utilizados por dependentes químicos. A iniciativa contribuiu para a recuperação dos espaços públicos e para a manutenção da ordem urbana.

Wilson Neto, secretário executivo da Sezel, destacou a importância da operação. “Estamos promovendo uma grande ação de zeladoria e ordem pública, com apoio das forças de segurança do município e do Estado, tanto para acolher pessoas em situação de rua quanto para garantir a limpeza e a organização da cidade. Isso é essencial não só para o período do Círio, mas para todos os que vivem e visitam Belém”, afirmou.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação

tráfico

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré para o Pará, Brasil e o mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

pesquisa

Inovações com a andiroba avançam no PCT Guamá em Belém

Publicação científica destaca a potência da árvore da Amazónia, que produz um óleo com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, entre outras funções

08.10.25 21h29

MAIS LIDAS EM BELÉM

incêndio

Ônibus pega fogo, explode e atinge dois carros na Doca, em Belém

Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (9), na esquina da avenida Visconde de Souza Franco com a travessa Boaventura da Silva

09.10.25 16h02

INAUGURAÇÃO

Confira os restaurantes e bares inaugurados no polo gastronômico do Mercado de São Brás em Belém

Nesta quinta-feira (9/10), novos estabelecimentos chegaram ao mercado recém revitalizado; saiba quais

09.10.25 22h00

Novidade

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood pede apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

06.10.25 11h00

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda