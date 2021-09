Acadêmicos e familiares se emocionam com a Cerimônia do Jaleco em faculdade de Belém

Os estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Servico Social, Biomedicina, Nutrição e Odontologia do Centro Universitário Fibra participaram de uma etapa importante para a formação profissional, a Cerimônia do Jaleco. O evento simboliza a iniciação no curso e a responsabilidade com a ética e postura na profissão.

A solenidade ocorreu no dia 1º deste mês, no auditório Ismael Nery, no Centur, com a presença de professores, alunos e um número restrito de familiares por causa das medidas de segurança sanitária relativas à pandemia de covid-19.

Reitor da instituição, o professor Vicente de Paulo Tavares Noronha explicou tratar-se de uma tradição acadêmica em que os futuros profissionais vestem formalmente o jaleco pela primeira vez. "O jaleco simboliza o compromisso do aluno da saúde com a profissão que terá daqui a quatro ou cinco anos. É o compromisso de honrar a sua titulação futura", afirmou.

"Os alunos estão bem atentos a todas as mudanças e compromissados em levar a sério todo o juramento que farão nesta manhã. O jaleco representa a ascensão deles a partir deste rito de passagem", acrescentou o reitor.

A Fibra iniciou a cerimônia no ano de 2014, frisou a pró-reitora acadêmica Irene Noronha. "É uma cerimônia carregada de emoção. Todos os nossos cursos da saúde fazem parte desse momento, que é festivo e mostra a importância de ter um desenvolvimento, não apenas científico, mas humano e sensível", disse a pró-reitora.

Professor de Farmácia na faculdade, Edgard Fernandes de Miranda Neto, apresentou o contexto histórico do uso do jaleco e da importância da pela dentro da área da saúde. O professor também abordou a forma correta de utilizá-lo. Em seguida, os alunos prestaram juramento ao uso do jaleco e tiveram a vestimenta colocada pelos padrinhos escolhidos.

Um deles foi o estudante de Enfermagem, Ricardo Ferreira, 21 anos, que tinha como madrinha, a avó dele, Benedita Nascimento, de 78 anos. "É um momento que a gente espera bastante no curso. A gente vai poder entrar em um laboratório já com o jaleco, seguindo as normas de segurança. É muito gratificante estar aqui", disse o aluno.