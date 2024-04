Abril Azul: feira e roda de conversa sobre autismo são realizadas em Belém, nesta sexta (12/04)

A partir da parceria entre a Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa) e a Universidade da Amazônia (Unama), Belém vai contar nesta sexta-feira (12/04), das 14h às 17h, com uma programação do projeto "Rota de Inclusão" voltada para cidadãos com autismo e seus familiares. Essa ação faz parte da campanha Abril Azul focada na conscientização do autismo e, de forma gratuita, ofertará ao público palestras, acesso para fazer o cadastro da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e a oportunidade de comprar produtos na feirinha das mães atípicas empreendedoras. O encontro acontece na unidade Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro.

A atividade integra o calendário do Núcleo de Responsabilidade Social do grupo Ser Educacional, mantenedor da Unama. O objetivo do encontro é descentralizar as ações básicas voltadas ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Integração

Como ressalta o diretor da Unama Parque Shopping, Jurupytan Silva, a atividade é direcionada aos acadêmicos, docentes, gestores e toda a comunidade do Parque Verde. "Esta é uma ação pensada com muito carinho e proposta pela Cepa em comum acordo com a Unama. Todos estão convidados a participar, se integrar e garantir informações sobre direitos, serviços e muito mais", reforça.

O evento "Rota da Inclusão" é gratuito, aberto ao público e não precisa se inscrever. A atividade tem, ainda, apoio do curso de Psicologia e do Núcleo de Atendimento ao Educando da Unama Belém. Outras informações são acessadas em unama.br.

Serviço:

"Rota de Inclusão"

Data: 12/04/2024

Horário: 14h às 17h

Local: Unama Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro