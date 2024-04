Abril Azul: adesivaço e caminhada buscam conscientizar sobre o autismo neste domingo em Belém

Em alusão ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, um adesivaço e uma caminhada serão realizados neste domingo (7), em Belém, para disseminar conhecimentos à sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A concentração para a programação será a partir das 8h, na praça Batista Campos. As ações fazem parte de uma iniciativa realizada pelo grupo Mundo Azul em parceria com a Revista Autismo.

A campanha deste ano, que iniciou no último dia 21 de março, recebe como tema “Valorize as capacidades e respeite os limites”. Diversas ações já foram realizadas no decorrer deste mês, como mobilização para doação de sangue, na última quinta-feira (2), Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo.

E ainda, a iniciativa segue até o dia 30 de abril, com ações nas escolas da Grande Belém, buscando a conscientização e participação por meio dos projetos do grupo nas ações com instituições parceiras. A divulgação, segundo o grupo Mundo Azul, será realizada nas próximas semanas.

Abril Azul

O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo, envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo.