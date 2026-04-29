Abrigos sem cobertura em paradas de ônibus expõe população a sol e à chuva em Belém

A exposição ao sol e à chuva é uma realidade diária dos passageiros de ônibus de Belém. Vários abrigos para esperar os coletivos urbanos estão com a cobertura danificada, ou até mesmo, sem nenhum tipo de telhado de proteção. Neste período de chuva, a situação piora para quem espera durante um bom tempo nas paradas correndo o risco de se molhar e contrair alguma virose, ou sofre com o calor intenso do sol.

Na avenida Almirante Barroso, uma das principais avenidas da capital paraense, os passageiros ficam na maior parte das paradas descobertos. Em uma das paradas mais movimentadas da via, localizada entre a avenida Doutor Freitas e a travessa Perebebuí, centenas de pessoas por dia não têm onde se abrigar direito, já que apenas uma parte do abrigo possui cobertura. A parada é bastante utilizada por estudantes da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e por pacientes da Policlínica Metropolitana no sentido de São Brás.

O aposentado Marcelo Nascimento, de 49 anos, que é transplantado renal, tenta evitar pegar chuva, mas tem dificuldades. “Justamente, eu não posso pegar chuva. Eu sou transplantado renal. Estou esperando ônibus e com medo dessa chuva cair, a qualquer momento pode cair”, relatou.

O aposentado Marcelo Nascimento é transplantado renal e tenta evitar contrair gripe, mas situação das paradas prejudicam. (Wagner Santana / O Liberal)“Aqui nunca foi feito um reparo. Desde quando colocaram essa parada aqui há dez anos, sempre foi assim, precária”, detalhou. Marcelo reclama que essa não é uma exceção, mas uma situação comum é Belém. “Absurdo não ter onde ficar aqui. Em qualquer lugar de Belém praticamente toda parada está ruim”.

Em frente ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/PA Lanagro), no sentido do Entroncamento, a situação é uma das piores. O abrigo não possui nenhum telhado. Os passageiros precisam se abrigar embaixo da passarela, o que não impede as pessoas de ficarem molhadas durante a chuva.

A auxiliar de lanchonete Cristiane Maia, de 47 anos, sempre pega ônibus pelas paradas da região. Ela também sofre com a falta de abrigo. “Fica meio complicado, bem difícil para quem precisa pegar ônibus nessas paradas, só buracos como você está vendo aí”, diz. “Ali próximo do Hospital Porto Dias tem uma parada bem complicada ali também. Já peguei chuva também e entrei no ônibus toda molhada. É muito complicada”, apontou. Ela até percebe que alguns abrigos até são instalados, porém a situação no geral é bem crítica.

A auxiliar de lanchonete Cristina Maia lista várias paradas com problemas na avenida Almirante Barroso, uma das principais vias de Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

A comerciante Ruth Cardoso, de 59 anos, estava indignada com a forma como os passageiros de transporte público são tratados em Belém. “As condições são as piores possíveis para você ver só como está situação. Não tem condições de você pegar ônibus”, enfatizou. Ruth mora para o distrito de Outeiro e reclama que os coletivos que fazem a linha para a ilha não param no sistema BRT, o que poderia melhorar um pouco as condições dos passageiros. “Todo dia eu pego chuva e sol. Eu vim lá do Jurunas. Tive que descer em São Brás e andar até aqui do Outeiro, porque nesse BRT não param”, detalhou.

Ruth Cardoso fica indignada com o sofrimento dos passageiros de transporte público de Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

Ruth apontou a falta de ação do prefeito Igor Normando para melhorar o transporte público na capital. “Foi a pior pessoa que colocaram nesse governo. Não quero lembrar do nome desse prefeito”, declarou revoltada.

RESPOSTA - A Prefeitura de Belém informou que realiza, de forma contínua, ações de manutenção, limpeza e requalificação de abrigos de ônibus em diversos pontos da cidade. Atualmente, cerca de metade de todos os abrigos já foram renovados, como parte do plano de melhoria da infraestrutura do transporte público. Sobre as situações citadas, equipes serão direcionadas para vistoria a fim de avaliar as condições estruturais, identificar possíveis danos e adotar as medidas necessárias, como reparos, substituição de cobertura e reforço na limpeza da área.

A gestão municipal reforça que segue trabalhando para ampliar a cobertura e a qualidade dos abrigos de ônibus na capital e orienta a população a colaborar com a preservação dos equipamentos urbanos, além de utilizar os canais oficiais para registro de demandas.