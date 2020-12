Abraço simbólico marca fim do colégio do Carmo, na Cidade Velha

Um abraço simbólico com participação de funcionários, alunos e professores, e homenagens no busto de Dom Bosco, na praça do Carmo, além de uma missa, marcaram na manhã deste domingo (13) a programação que simbolizou o fim das atividades do Colégio Salesiano do Carmo. Veja:

A programação começou às 7h, com café da manhã, e culminou com o abraço simbólico no colégio, às 10h. O estabelecimento de ensino fica na travessa Joaquim Távora, na esquina com a Doutor Assis, no largo do Carmo, na Cidade Velha.

Com 90 anos, o tradicional colégio anunciou neste ano o encerramento das atividades a partir de 2021. A instituição alega problemas financeiros provocados pela pandemia do novo coronavírus. O diretor do Carmo, Padre Genaro Tesauro, falou sobre a história e a atual situação do estabelecimento religioso de ensino. Ouça:

O governo do estado chegou a anunciar que buscaria uma solução para evitar o fechamento da instituição de ensino.

Além do café da manhã coletivo, uma missa também foi realizada na Igreja do Carmo, às 8h. A benção simbólica da estatua de Dom Bosco, revitalizada recentemente, e o abraço da comunidade foram feitos depois da cerimônia.