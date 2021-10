Abertura do Arraial do Círio 2021 gera grande expectativa a vendedores de artigos religiosos

"Eu espero que esse ano seja melhor que o ano passado, com as graças de Nossa Senhora de Nazaré". Assim o comerciante João de Deus definiu a expectativa para o início das vendas no Arraial do Círio 2021, que abre ao público das 17h às 22h desta sexta-feira (1), no estacionamento do Centro Social de Nazaré, em Belém. O evento ocorrerá até o dia 26 de outubro, sempre no mesmo horário, e os visitantes poderão acompanhar shows musicais e adquirir artigos religiosos, vestuário e alimentação nos cerca de 25 estandes montados na área. Por conta da pandemia, a entrada só será permitida com o uso de máscaras e cumprindo as orientações de distanciamento social, e será limitada a 300 pessoas.

Um dos estandes que estarão disponíveis para visitação é o de João de Deus. Natural de São Luís, capital do Maranhão, o comerciante e artesão mora em Belém há 20 anos, mas já trabalha no Círio há cerca de 30. Ele fabrica mantos para imagens de Nossa Senhora e também vende adesivos, terços, escapulários, cordões, chaveiros e vários outros artigos religiosos. Os preços vão desde R$ 5 por adesivos e chaveiros a até R$ 120, por uma imagem de 60 centímetros da santa.

Ele conta que desde o ano passado, com a pandemia, sentiu que as vendas caíram muito, por conta das alterações no formato do Círio, que passou a ser transmitido de modo digital, e pela ausência do tradicional ITA Center Park, que atrai milhares de visitantes. "Ano passado já não teve parque, e as vendas caíram muito. Só não foi pior porque a santa é forte, e deu pra gente arcar com as nossas despesas e ainda ganhar alguma coisinha", disse.

Neste ano, novamente o ITA, que participa do arraial há quase 30 anos, não estará na programação, por conta das restrições dos órgãos de saúde e segurança. Mas os participantes poderão acompanhar pequenos shows musicais durante todo o período, entre eles de artistas locais, ministérios de música e bandas das corporações de segurança, como Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar e Marinha. Serão de duas a três apresentações por noite, nos horários das 18h, 19h30 e 21h, com duração entre 45 minutos e uma hora.

A poucos metros do estande de João de Deus está montado o estande "Marron Artesanato", da comerciante Nazaré Marron. Por lá, o carro-chefe são os escapulários de porta, de vários formatos, tamanhos e cores e com preços entre R$ 50 e R$ 110. Também há guirlandas, medalhões e enfeites de mesa. Para a vendedora, que é devota de Nossa Senhora de Nazaré, a maior missão é a de evangelizar. Ela diz que gosta de conversar com seus clientes e falar sobre a fé que une o povo paraense.

No entanto, assim como João de Deus, Nazaré também teve dificuldades com a pandemia, e viu as vendas caírem drasticamente no último Círio. Mas ela conta que mesmo assim, a expectativa para o Arraial 2021 é a melhor possível. "As vendas caíram muito, sem dúvidas. Este ano e ano passado, pra nós foi um desafio junto com a Diretoria da Festa de Nazaré, e nós demos as mãos pra continuar nossa Missão", diz. "Mas nós temos que acreditar. É preciso acreditar no seu trabalho e também na providência divina".