Abertura do Arraial do Círio 2021 conta com grande participação do público e shows musicais

O primeiro dia de visitação ao Arraial do Círio 2021 foi de grande movimentação. Centenas de pessoas estiveram no espaço montado no estacionamento do Centro Social de Nazaré, em Belém, para acompanhar os shows musicais e os cerca de 25 estandes de venda de artigos religiosos, artesanato, vestuário e alimentação. O evento vai ocorrer diariamente, até o próximo dia 26, com duas ou três apresentações musicais por noite. Por conta da pandemia, a entrada só é permitida com o uso de máscaras e cumprindo as orientações de distanciamento social, e limitada a 300 pessoas.

Nesta primeira noite, a banda da Marinha foi quem deu o tom. Desde clássicos do rock, como Pink Floyd e Queen, até os grandes nomes da música brasileira, como Roberto Carlos, os músicos chamaram a atenção de quem passava pela rua. "Eu entrei aqui por causa da música, e estou gostando bastante. Eu só tinha vindo ao Arraial do Círio quando era naquele formato antigo, com o parque, mas estou achando muito interessante essa feirinha e as apresentações. Com certeza eu vou voltar mais vezes", disse o empresário Vanderlei Diniz.

Amadeu Sarges vê a arte do miriti como uma renovação (Eli Pamplona/ O Liberal)

Um dos estandes que mais chamou a atenção dos visitantes foi o de brinquedos de miriti, produzidos pelo artesão Amadeu Sarges, que trabalha há 41 anos no ramo, 28 deles no Círio de Nazaré. Ele conta que enxerga o miriti como uma forma de se renovar todos os anos, com uma arte que é passada de geração para geração. "Todo ano a gente cria, inova, é uma diversidade imensa, um dom que nasce na nossa cabeça e termina nas nossas mãos", conta o vendedor, ressaltando a fé e a devoção por Nossa Senhora de Nazaré.

O pequeno Henrique, de três anos, ficou fascinado com os barquinhos de miriti e pediu para que a mãe, a assistente social Lilian Nogueira, comprasse um de presente. "Ele está adorando os brinquedos, e aqui é um espaço ótimo para trazer a família. Eu achei muito interessante esse novo formato, porque parece que estamos revivendo o Círio de novo, e dá aquela saudade de estar próximo, ver esse movimento", afirmou. "É a esperança de que estamos voltando à normalidade, de que as coisas estão melhorando, e a vacina está aí pra isso".

Depois da apresentação da banda da Marinha, foi a vez do Padre Cavalcante, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), subir no palco. Todos os dias, artistas locais, bandas de corporações militares e ministérios de música vão se apresentar ao público, sempre nos horários das 18h, 19h30 e 21h, com duração entre 45 minutos e uma hora. O horário de funcionamento do Arraial do Círio 2021 será das 17h às 22h de segunda à sexta-feira, das 10h às 22h aos sábados, domingos e feriados, e no dia 12 de outubro as atrações musicais serão voltadas para o público infantil.

A assistente social Lilian Nogueira e o filho, Henrique, curtiram juntos o primeiro dia de Arraial do Círio 2021 (Eli Pamplona/ O Liberal)

Reciclagem

As pessoas que visitarem o arraial serão convidadas a participar das ações do projeto EcoCírio, iniciativa desenvolvida pela DFN desde 2016, com o objetivo de estimular todos os frequentadores do arraial e da Praça Santuário ao descarte apropriado de resíduos sólidos. Este ano o projeto conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), que durante a quadra nazarena disponibiliza pontos de coleta de resíduos na Praça Santuário e no Arraial.