Vacinação de cães e gatos encerra hoje em Belém

A vacinação de cães e gatos encerra hoje (12) em Belém. Neste sábado, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) começou a vacinação em 16 pontos da capital divididos por 12 bairros populosos e segue até às 13h. Podem se vacinar cães e gatos a partir dos 3 meses.

O CCZ orienta que apenas uma pessoa (tutor) compareça levando o animal e recomenda que os cães devam estar com coleira e focinheira e os gatos em caixa de transporte. O uso de máscara é obrigatório.

A meta deste ano é que sejam vacinados 110 mil animais para continuar mantendo controlado o vírus da raiva, que é letal para os seres humanos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o zootecnista do CCZ, Adriano Nery, a meta deste ano é que sejam vacinados 110 mil animais para continuar mantendo controlado o vírus da raiva, que é letal para os seres humanos. Um animal infectado pode passar o vírus para os seres humanos através pela saliva em mordidas. O animal com raiva tem um comportamento mais agressivo.

"Até o momento já atingimos 79 mil doses até o sábado passado. Ainda terá no Mosqueiro, no próximo final de semana. Estamos fazendo desde o início de novembro. A meta será atingida. A prefeitura fez assim para distribuir a demanda e não fazer um dia D para não haver aglomeração. Essa é a terceira etapa, no início ficou uma semana em cada posto de saúde e nessa última etapa em praças e centos comunitários", explicou.