‘A Semana’, com Ronaldo Maiorana, lança 2º episódio nesta sexta (17)

Nesta sexta-feira (17), vai ao ar o segundo episódio do videocast “A Semana”, apresentado pelo presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana. O empresário, professor e advogado convidou os seguidores das redes sociais, Bela Rabelo e Fabiano Figueiredo, e o assinante, Pedro Sena, para comentar as notícias sobre empreendedorismo, o aumento da carga tributária do setor da construção civil e a autorização dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para três pessoas cultivarem a maconha para fins medicinais. O episódio será disponibilizado às 18h, no Libplay, do portal O Liberal.

“Fiquei muito feliz, lisonjeada em ser convidada a participar. Foi muito bom conhecer a sede do Grupo Liberal, nunca tinha entrado aqui”, contou Bela, que é empresária do ramo de estética. O assunto sobre empreendedorismo foi o que ela mais gostou de participar. “Me chamou a atenção saber sobre a cannabis (sativa), saber que começou a liberar, pois somos um dos poucos países a não liberar para fins medicinais”, comentou.

Já Fabiano, que é dono de uma gráfica rápida, aprovou a ideia do videocast que convida “pessoas comuns” para comentar temas diversos do noticiário. “Foi engrandecedor para mim”.

Militar aposentado do Exército, Pedro Sena, aprovou a participação no bate-papo sobre “assuntos pertinentes da atualidade que são de interesse público”. “O que mais me chamou a atenção foi a simplicidade, a empatia e a gentileza do Ronaldo Maiorana”, elogiou.

O presidente do Grupo Liberal disse por que escolheu os três temas para o novo episódio: “São muitas dificuldades para empreender no Brasil; o aumento da carga tributária na construção civil repercute diretamente no emprego por ser o setor econômico que mais gera postos de trabalho; e a autorização para o plantio da cannabis é importante para baratear os remédios, facilitar o acesso de quem precisa”.

Na oportunidade, Ronaldo desmistificou alguns preconceitos sobre a autorização dada pelo STJ: “As pessoas não têm que achar que a maconha (consumo como entorpecente) será liberada por causa disso”.