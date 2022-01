A segunda etapa da reaplicação da prova do Enem ocorre neste domingo (16)

Neste domingo (16) acontece a segunda etapa da reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os inscritos que perderam as provas em 2021 em decorrência de doença infectocontagiosa ou por logística e solicitaram a reaplicação alegando esse motivo, farão as 90 questões de ciências da natureza e matemática.

Eliana Maria, 45 anos, é uma das pessoas que viu na reaplicação da prova do Enem uma oportunidade de ingressar no ensino superior e mudar de vida e lamenta porque mesmo tendo essa chance, se ausentou na primeira prova, no último domingo (9).

"Eu vou tentar para Enfermagem. Tentei em 2020, não consegui fazer, ano passado também não. Ter a reaplicação é uma oportunidade muito boa. Vi que teria, ainda no mês de setembro, e me inscrevi. Foi muito em cima, não é? Mas estou confiante. Muita gente faltou na minha sala no primeiro dia. Eu acho que hoje vai ser a mesma coisa", disse.

Cleuma Nascimento, 22 anos, conta que fará a prova na expectativa de passa em Radiologia. Natural do Marajó, está há 3 anos em Belém e no último ano perdeu a prova porque estava grávida e não poderia se expor a pandemia, devido a gestação.

"Maravilhosa a oportunidade, eu não pude fazer a primeira chamada porque estava grávida e não poderia correr risco devido a Pandemia. Eu recebi um e-mail em setembro do ano passado e corri para fazer a inscrição", relembrou.

"Domingo passado eu estava mais ansiosa, hoje estou mais tranquila. Estava mais nervosa por causa da redação... Vai começar a expectativa. Tô tentando ser mais coerente, focada em ser mais produtiva. Depois é aguardar o resultado e eu sei que eu vou conseguir", completou a jovem.

A prova também está sendo reaplicada para jovens cumprindo medidas socioeducativas e adultos em privação de liberdade (Enem PPL).

Os portões fecharam às 13h. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) uma vestibulanda que preferiu não ser identificada chegou um minuto após o fechamento. Arrasada, lamentou o ocorrido. Disse que perdeu a primeira vez a prova pois estava com covid, mas que irá tentar o processo do Enem 2022. Não desitirá dos sonhos de cursar educação física.

"Ano passado eu perdi a prova, porque estava com Covid. Agora, eu vim do Distrito e já estava chovendo desde cedo. Vim de baixo de chuva, peguei ônibus... É triste! Mas eu vou tentar o Enem desse ano, não vou desistir de cursar Educação física", finalizou a mulher.