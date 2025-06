A grande coleta do movimento Emaús será no próximo domingo (29)

No próximo dia 29 de junho, das 8h às 17h, o Movimento República de Emaús vai realizar a Grande Coleta, um dos seus mais tradicionais eventos anuais. A meta é arrecadar 8 mil itens, sendo eles: roupas, brinquedos, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis e livros. A programação conta com 700 voluntários em pontos fixos e 30 caminhões que vão percorrer 20 roteiros específicos da capital paraense.

José Maria Morim Dias, coordenador da Grande Coleta de Emaús 2025, explicou a antecipação da campanha, que tradicionalmente é realizada em setembro. A mudança de data também visa aproveitar o período em que surgem novos orçamentos entre os apoiadores, conforme acrescentou José Maria Morim Dias. "Os nossos parceiros, os nossos apoiadores estão com um orçamento também novinho, e dá para, na maioria das vezes, nos apoiar. E o preço dos insumos também estará, acreditamos, no nível ótimo para nós utilizarmos para o suporte da Grande Coleta".

O coordenador completa ainda que, "A Grande Coleta de Emaús tradicionalmente acontece no último domingo de setembro, mas, por conta da agenda da COP 30, foi antecipada. E nós temos feito uma análise em termos de obtenção de parcerias, custos de insumos que nós utilizamos, o próprio envolvimento das pessoas que são voluntárias, que vão também se envolver durante a COP. Então, nós decidimos trazer, antecipar a Grande Coleta para o primeiro semestre", detalhou o coordenador.

O critério para doação, segundo o coordenador, é que o item arrecadado sirva para uma segunda família, dando um novo ciclo de vida para o objeto de forma digna. A organização também destaca a importância da doação de materiais de informática.

"Material de informática é muito importante porque temos um centro de inclusão digital e esse material é utilizado pelos jovens para aprenderem com o material pedagógico e, posteriormente, esses equipamentos de informática vão ser doados para outras ONGs. Dessa forma, amplia a inclusão digital, porque 10 pessoas podem utilizar um computador", explicou. Ele fez um apelo para que as doações sejam de "material condizente, digno", como roupas e móveis limpos e em boas condições, reforçando que "a ideia da grande coleta é a partilha, não é você se livrar de objeto".

Atualmente, o Movimento República de Emaús atende diretamente cerca de 600 crianças, adolescentes e jovens, além de aproximadamente 2.200 pessoas de forma indireta, encaminhadas para equipes do Estado.

Sobre o Movimento República de Emaús

O Movimento República de Emaús é uma organização social que atua em Belém do Pará há mais de 50 anos, com foco na inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Com sede na Avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, a instituição trabalha com educação, capacitação profissional e sustentabilidade, promovendo ações que unem geração de renda, reciclagem e preservação ambiental.