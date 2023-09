Grande Coleta de Emaús é realizada nas ruas de Belém neste domingo (24)

A Grande Coleta do Movimento República de Emaús (MRE) está sendo realizada neste domingo (24), em Belém, e ocorre das 8 às 17 horas, por meio da entrega de donativos. Mais de 800 voluntários atuam na arrecadação de donativos, distribuídos em 20 equipes externas, com 25 caminhões, e equipe interna que receberá as doações na sede da instituição.

São três pontos de drive-through. As equipes de voluntários percorrerão 20 roteiros da Grande Coleta na cidade. Elas visitam as casas, chamam os moradores e informam sobre o trabalho dos voluntários devidamente uniformizados, identificados e que terão coordenadores de referência em cada uma. As equipes organizarão o material doado nos caminhões. A Grande Coleta atinge, no dia de hoje, a marca de 50 anos de atividades, como parte de uma ONG idealizada e criada pelo padre Bruno Sechi em 1970.

Padre Bruno faleceu aos 80 anos de idade em 29 de maio de 2020, mas deixou um legado de solidariedade que tem continuidade pelos integrantes desse Movimento. Para a arrecadação de material apto para ser recuperado e colocado à venda, com a renda sendo revertida para os projetos e ações sociais da instituição, a coleta contará com três pontos de entrega/drive-through e 20 roteiros.

Esses pontos de arrecadação/drive through abrangem os seguintes pontos: a antiga sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca Emaús), na travessa Dom Romualdo de Seixas, 918, no bairro do Umarizal; Escola Salesiana do Trabalho, na avenida Pedro Miranda, 2403, no bairro da Pedreira; na sede do Movimento República de Emaús, na avenida Padre Bruno Sechi, 17, no bairro do Bengui.

José Marinho Gemaque Júnior é coordenador do drive-through do Cedeca-Emaús. Na manhã deste domingo, ele disse que a campanha estava sendo muito boa. “Estamos recebendo várias doações desde 8 da manhã”, contou (Ivan Duarte/O Liberal)

A Grande Coleta terá o seguinte roteiro: conjuntos Maguari, Tapajós, Pedro Teixeira, Satélite, Costa e Silva, Gleba I (Nova Marambaia), Conjunto Gleba II (Nova Marambaia), Gleba III (Nova Marambaia), Médici I, Médici II, Marex, Providência, Mendara, Euclides Figueiredo, Pedreira, Umarizal, Telégrafo, travessa Berredos (Distrito de Icoaraci).

Segundo a coordenadora da 50ª Grande Coleta de Emaús, Tássia Alves, "é um momento muito especial e simbólico para a nossa instituição, envolve a participação de ex-coordenadores, ex-voluntários, antigos voluntários; completamos 50 anos de participação desses membros como mobilização social em prol da causa da infância e da juventude, em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes". "É muito gratificante participar desse momento, com o apoio do Movimento República de Emaús", afirmou.

O Movimento República de Emaús atende em torno de 800 crianças, adolescentes e jovens e, incluindo suas famílias, 1.200 pessoas por ano. "É importante frisar que não é um puro atendimento, mas envolvidas num processo de protagonismo social", ressaltou Georgina Kalife Cordeiro, professora universitária e coordenadora geral do MRE.

José Marinho Gemaque Júnior é coordenador do drive-through do Cedeca-Emaús. Na manhã deste domingo, ele disse que a campanha estava sendo muito boa. “Estamos recebendo várias doações desde 8 da manhã”, contou. A doação também pode ser em dinheiro, por meio de pix, cuja chave é 91989383787. Ele explicou que o que é recebido na grande campanha passa por uma triagem. Depois, esse material é vendido na feira na cidade de Emaús, toda quarta-feira. E o valor é revertido para os projetos sociais da instituição. Conceição Cabral é professora aposentada e fez doação para o Emaús. “Eu estou dando destino a algo que não serve, mas, ao mesmo tempo, ajudando Emaús. É uma via de mão dupla”, disse. Segundo ela, é muito importante o trabalho realizado por Emaús.