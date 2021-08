Hemopa realiza campanha de doação de sangue nesta sábado (14) e domingo (15)

A doação de sangue é um gesto solidário e pode salvar vidas. Por isso, a A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) intensifica a sua campanha diária em busca de doadores e realiza neste sábado (14) e domingo (15) das 7h30 às 17h na sede do Hemopa (na avenida Serzedêlo Corrêa) e na Unidade de Coleta em um Shopping, na BR 316, KM 01, a campanha de doação de sangue.

"O Hemopa precisa continuamente da participação da sociedade, na doação de sangue. Pessoas entre 16 e 69 anos podem ser doadores, os menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal. É necessário pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde, para se apresentar como candidato potencial a salvar uma vida", disse. "Todos os dias o Hemopa tem centenas de pacientes que dependem de uma bolsa de sangue para a melhoria da sua saúde", disse Juciara Farias, assistente social e gerente de captação de doadores do Hemopa. "A Fundação tem uma missão, que é mandar sangue para os todos os Hospitais para fazer frente a esse atendimento. Colabore com essa causa, que é uma doação de amor ao próximo", observou.

Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. O pintor de paredes, Paulo Coelho, de 46 anos, sabe a importância que uma única doação de sangue pode fazer na vida de alguém. Ele começou a doar sangue em 2001, no dia em que um grande amigo de infância sofreu um grave acidente de carro e perdeu muito sangue:

"Quando eu era mais novo, 18 anos, estava já na sala de tatuagem, quando o telefone tocou. Disseram para ir ao hemocentro, porque meu amigo precisava de sangue com urgência. Larguei a tatuagem, sai correndo, dei meu nome, então eu descobri que meu sangue era 'A negativo'. Raro... Doei sangue a ele, mas ele não resistiu, teve hemorragia interna devido ao acidente de trânsito. Desde então eu dou sangue", Paulo relembra saudoso. "Sempre que o Hemopa me liga, venho. Sou muito grato a Deus por poder ajudar as pessoas, por ter esse sangue raro, que vai ajudar outras pessoas. Eu faço um apelo, as pessoas precisam vir, doar, ajudar as pessoas. Às vezes o Hemopa está vazio, como hoje. Então, venham ajudar as pessoas que precisam de sangue", pede o doador.

Juciara Farias orienta a população que não tenha medo de doar sangue neste período de pandemia, pois "quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias, após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença, deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac, são 2 dias, após cada dose. Já as demais vacinas basta esperar 7 dias após cada dose", afirma.

Para quem ainda não é doador, pode se dirigir ao hemocentro e fazer a sua doação. Juciara reforça o pedido aos doadores recorrentes também: "você que é jovem, que não fez a sua primeira doação, esse pode ser o momento de registrar atitude em solidariedade ao próximo, para quem já é doador, faça a sua doação de repetição, que é super importante", comenta. "O Hemopa está aberto a parcerias, está com calendário de ações externas, se você quiser participar com um grupo, que o Hemopa vá a uma empresa, para avaliar a possibilidade de uma campanha externa, para disponibilizar a caravana solidária", pontuou a assistente social.

Quem estiver apto a doar sangue pode se dirigir ao Hemocentro neste sábado (14) até às 17h e domingo (15), das 7h às 17h.

O Hemopa diariamente atende nas unidades. Confira o horário de funcionamento:

Hemopa Sede, na avenida Serzedelo Corrêa, 1726 - Térreo - Batista Campos.

Segunda a Sexta - 7h30 às 18h.

Unidade de coleta na BR 316, KM 1 (Shopping)

Sábado de 7h30 às 17h.

Unidade de coleta na travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos (Shopping).

Segunda à sexta 10h às 16h.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).