Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

'À Deriva': podcast do Grupo Liberal apresentado por Ney Messias discute TDAH na vida adulta

Com episódios semanais no YouTube, a produção busca compartilhar vivências e traduzir conceitos sobre o déficiti de forma acessível

Gabriel Pires
fonte

Ney Messias comanda novo podcast do Grupo Liberal (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

A partir da própria experiência com diagnóstico tardio de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o jornalista Ney Messias estreia, na próxima segunda-feira (30), o podcast “À Deriva”, produção do Grupo Liberal que propõe um espaço de diálogo sobre neurodivergência na vida adulta. Com episódios semanais no YouTube - sempre às segundas-feiras, às 20h - e duração de cerca de 15 minutos, o programa busca compartilhar vivências, traduzir conceitos de forma acessível e alcançar adultos que, como o apresentador, se sentiram “à deriva” antes do diagnóstico.

Ney Messias explica que a motivação para iniciar o podcast surgiu após perceber que o compartilhamento da própria experiência com o TDAH sempre gerou forte engajamento nas redes sociais dele. Segundo ele, o tema despertava interesse dos seguidores, com relatos, dúvidas e identificação por parte dos seguidores. A partir disso, surgiu a ideia de ampliar esse diálogo em um espaço mais estruturado.

“Eu abordo o tema esse tema no meu perfil, falo sobre TDAH na vida adulta, combato o etarismo e também trato de longevidade saudável. E os conteúdos que mais viralizaram sempre foram os relacionados ao TDAH. Há duas semanas, a ideia surgiu. Eu pensei: ‘por que eu não abro uma câmera, só eu, sem mais ninguém, e narro a minha jornada como um neurodivergente manejando o seu TDAH? E como alguém que teve o diagnóstico tardio, aos 57 anos”, detalha Ney.

Conscientização

Para ele, a proposta é disseminar informação e conscientizar as pessoas sobre o déficit em uma sociedade que ainda precisa se ater ao que é o TDAH. Ele ressalta que não é especialista - não é psicólogo, psiquiatra nem neuropsicólogo - e que fala a partir do próprio lugar de experiência, como uma pessoa neurodivergente. “Talvez eu consiga ajudar outras pessoas, porque tem um universo de, principalmente de adultos, ou sem diagnóstico ou com diagnóstico tardio, assim, muito à deriva". que é o nome do podcast, que é como eu me sentia antes do diagnóstico”, relata Ney, que também é diretor de projetos estratégicos do Grupo Liberal.

“O podcast tem cerca de 15 minutos de duração e é construído como uma conversa, de forma simples e acessível, em que trago alguns conceitos. Mas todos são explicados de maneira clara para qualquer pessoa. Não é um podcast voltado a especialistas ou médicos, e sim para neurodivergentes como eu. E, sempre que eu trouxer a ciência, ela será traduzida por meio de metáforas simples. Será tudo gravado, não será ao vivo. Durante a semana, os cortes subirão nas redes sociais do Grupo Liberal. Cada programa irá gerar de seis a sete cortes de um minuto, até que o próximo episódio entre entre no ar”, acrescenta.

Diagnóstico adequado

Além disso, Ney Messias lembra da importância de realizar o diagnóstico devidamente, sempre com o auxílio de especialistas, ao perceber potenciais sintomas. “Esse podcast não tem a pretensão, como sempre reforço, de ser terapêutico nem de servir como base para diagnóstico. A orientação é que cada pessoa procure um médico, que possa olhar no seu olho, acompanhar de perto e ajudar a entender o que precisa ser descoberto”, afirma.

Experiência

Sobre a própria experiência, Ney já adianta: “O diagnóstico é libertador, é um alívio muito grande. Para um adulto, especialmente quando é tardio, como no meu caso, traz dois sentimentos muito poderosos. Hoje estou com 64 anos e descobri aos 57. O primeiro sentimento é o alívio. Então eu nunca fui ‘doido’, como as pessoas achavam. Não era uma questão de caráter, não sou uma pessoa com desvio de caráter. Eu tinha e tenho algo que não sabia que existia. E penso: “Que bom, agora o que eu sinto tem nome”. Isso traz alívio”.

“Mas o segundo sentimento que surge após o diagnóstico é a raiva. A raiva de pensar: ‘Por que ninguém me ajudou antes?’. E a versão que eu poderia ter sido e não consegui, onde ficou? Surge uma cobrança muito grande. Essa raiva é um sentimento verdadeiro e que precisa ser acolhido por quem recebe um diagnóstico tardio. É preciso abraçar e processar essa raiva, porque ela também pode ser libertadora. Nós temos fraquezas, mas nós temos muitos potenciais. E talvez o maior potencial de todo o TDAH é seu cérebro criativo. Espere sempre do TDAH uma solução que ninguém tem”, acrescenta Ney Messias.

Como buscar ajuda na rede pública?

No Pará, o atendimento na rede pública de saúde é nas unidades com serviços especializados como neurologia, psiquiatria, psicologia e terapia ocupacional. As unidades de referência são os Centros Especializados em Reabilitação (CER) na modalidade intelectual, além dos Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Nateas) e Centros Especializados em Transtorno do Espectro Autista (Ceteas), como informado pela Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa).

Nesses núcleos e centros os pacientes são encaminhados para avaliação especializada, confirmação do diagnóstico e inserção nas terapias indicadas. De acordo com a Sespa, a Atenção Primária à Saúde por meio das Unidades Básicas de Saúde, é a porta de entrada da rede pública, responsável pelo primeiro atendimento e pelos encaminhamentos para os serviços especializados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tdah

podcast a deriva

ney messias

grupo liberal
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

SAÚDE

Fórum Amazônico discute avanço da obesidade e impacto na saúde hepática da região Norte

O evento contou com a participação do professor norte-americano Arun Sanyal e da pesquisadora Claudia Oliveira para debater diagnóstico e prevenção da MASLD

28.03.26 11h54

CELEBRAÇÃO

Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa

O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

28.03.26 11h18

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Filha do cantor Bruno Mafra sofre ameaças pelas redes sociais; veja as mensagens!

“Sua hora vai chegar, gorda”. A jovem, que foi vítima de absusos como mostra a decisão judicial, apresentou algumas das ameaças pelas redes sociais 

29.03.26 15h20

CUIDADOS

O que fazer ao encontrar um animal silvestre? Veja orientações após casos com botos em Belém

Resgates recentes reforçam importância de acionar órgãos ambientais e evitar contato direto

29.03.26 10h00

CRÍTICA SOCIAL

Malhação de Judas na Cremação, em Belém, terá feminicídio como tema central em 2026

Sete associações se unem para levar mensagem de combate à violência contra a mulher durante a Semana Santa

29.03.26 9h00

CELEBRAÇÃO

Domingo de Ramos abre a Semana Santa com tradição e reflexão entre católicos em Belém

Na capital, igrejas realizam missas e atos litúrgicos que marcam período central da fé cristã

29.03.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda