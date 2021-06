Cadela Aylla é furtada dentro de casa por homem desconhecido

A cadela Princesa Aylla, uma poodle branca, de seis anos, foi furtada no último dia 30 de maio, quando um homem, de aproximadamente 40 anos, que não teve a identidade relevada, a levou do pátio da casa de seus donos, no bairro Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, a 20 km de Belém.

O animalzinho de estimação da Família Souza foi visto pela última vez quando eles saíram para almoçar fora no domingo. De acordo com a empresária Lediane Souza, a cachorrinha teria sido levada quando o pai dela deixou a porta da cozinha aberta, dando o acesso à cadela ao pátio da residência.

"Nós estamos oferecendo uma recompensa. Não, que para nós, ela [Aylla] tenha preço, porque o valor vai muito além de matéria, de bem. Mas, ela [significa] um valor sentimental”, disse a proprietária, contando que ela e os filhos, duas crianças de 11 e 13 anos, estão desesperados à procura do animal.

Nos circuitos de câmera, disponibilizado pela dona da cachorrinha, é possível ver o exato momento em que o suspeito, um ciclista, observa a vulnerabilidade do animal e encosta na grade da residência. Após alguns minutos, ele sai caminhando e leva Aylla nos braços.

Lediane afirmou ter realizado um Boletim de Ocorrência na última segunda-feira (31), na 8ª Seccional de Icoaraci, informando sobre o furto do bicho de estimação. O acusado de furtar a cadela foi identificado, é um homem de aproximadamente 40 anos, que não teve a identidade revelada. A Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA), por meio da delegada Roseli Farias Martins, segue acompanhando o caso.

Ajude encontrar Princesa Aylla:

Serviço:

Leidiane Souza

Telefone: (91) 9 81526496

(91) 9 82075493