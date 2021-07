A aluna de Engenharia Civil, Larissa Peniche, vence o Prêmio Universitário do Ano DSM

É do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará (UFPA) a vencedora do Prêmio Universitário do Ano DSM: Larissa Peniche. Essa premiação é destinada ao estudante que mais se destacou pelas ações empreendedoras desenvolvidas no âmbito da rede Enactus, para melhorar as condições de comunidades em situação de vulnerabilidade social.

No caso de Larissa, ela se destacou entre 3 mil universitários da rede Enactus e garantiu o Prêmio para o Estado do Pará. A final com as três finalistas se deu em 21 de julho, no Evento Nacional Enactus Brasil 2021 e reuniu diretores e gestores de empresas como a Unilever, Cargill e Tilibra, além de acadêmicos de todo Brasil.

Na competição, foram considerados critérios como: motivação, histórias e atividades desenvolvidas dentro e fora do Time Enactus.

“Receber esse título em uma competição com tantas mulheres incríveis é uma honra! Mas esse foi um prêmio construído não só por mim, mas por um time que em meio a tantas adversidades trabalhou arduamente e seguiu acreditando no empreendedorismo social como ferramenta para mudar o mundo”, enfatiza Larissa.

Dentre as finalistas também estava Karina Quadros, presidente do time Enactus Altamira, time campeão da liga Rookie este ano, uma competição de times recém formados.

O empreendedorismo social proposto por Larissa traz soluções para problemas diversos de comunidades (Divulgação / Equipe de Marketing Enactus)

Soluções do empreendedorismo social

A paraense conta que se deparar com problemas sociais latentes em Belém despertou o desejo de usar o conhecimento de sala de aula para criar soluções empreendedoras. “Poder ajudar de forma real a sociedade foi a maneira que encontrei de retornar todo investimento que tenho recebido desde que entrei na UFPA”, relata.

A trajetória da estudante começou em 2018, quando entrou no time Enactus UFPA, posteriormente liderando o Cíclica, projeto que promoveu o empoderamento social e econômico dos catadores profissionais da Grande Belém. É também uma das fundadoras do projeto Anamã, projeto reconhecido nacionalmente e finalista de competições internacionais, a exemplo da

Race To Rethink Plastic, ficando entre as quatro melhores iniciativas do mundo no combate à poluição dos oceanos e preservação da vida marinha e vencedor do prêmio BIC 2021 “Escrevendo o futuro juntos”.

Larissa também faz parte do Crossroads Emerging Leaders Program (CELP), um programa da Universidade de Harvard voltado para jovens líderes. Além disso, a gestão de Larissa à frente do time Enactus UFPA abrange o atendimento a 190 mil pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e, na pandemia, atua contra a covid-19. As ações geraram 12 empregos e impactaram 1.800 vidas por meio da doação de 17 toneladas de alimentos e face shields em quatro municípios do Pará.

Esta é a segunda vez que a Enactus UFPA é reconhecida na premiação. Em 2015, o estudante Felipe Araújo da Enactus UFPA foi premiado Estudante do Ano e se tornou membro estagiário da empresa Unilever.