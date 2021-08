80 unidades habitacionais do Riacho Doce serão reformadas e entregues até ano que vem

O Governo do Estado iniciou, na manhã desta quarta-feira (11), as obras de reforma de 80 unidades habitacionais no Conjunto Riacho Doce I, no bairro do Guamá, em Belém. Iniciadas em 2008, as obras no conjunto estão sendo retomadas pela atual gestão estadual com o objetivo de garantir moradia digna às famílias remanejadas de áreas atingidas pelas obras do projeto de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que está mudando a vida de cerca de 150 mil pessoas em bairros como Guamá, Terra Firme, Marco, Jurunas e Canudos.

Ao todo, serão 80 novas unidades habitacionais construídas no Riacho Doce I e distribuídas nos blocos 03,04,05,06 e 07. Cada apartamento terá 47 metros quadrados. As unidades se juntarão aos apartamentos dos conjuntos Riacho Doce II e III, totalizando 448 novas unidades habitacionais distribuídas nos três residenciais.

Na manhã desta quarta, o governador Helder Barbalho visitou o local das obras e falou sobre a importância da construção das novas unidades. “É fundamental que possamos garantir que os conjuntos habitacionais estejam prontos, diante dos remanejamentos necessários para que as obras de intervenção em drenagem, requalificação e reurbanização na Bacia do Tucunduba possam ser concluídas. Estamos assegurando que as famílias possam ser remanejadas para um lugar digno e, por outro lado, liberando as áreas para que o canal possa fluir com tranquilidade as suas águas, evitando alagamentos e dando qualidade de vida para estas famílias”, declarou.

Para quem mora no bairro do Guamá, o momento é de expectativa para a entrega das novas unidades. É o caso da moradora Lia Menezes, que há 40 anos vive no local e assistiu de perto aos avanços do projeto no Tucunduba. “Nós que somos é mulheres e trabalhadoras precisamos de moradia digna. Estamos muito esperançosos. O governador vir aqui pessoalmente reafirmar essa entrega é muito bom. Penso que ele está fazendo com que a gente tenha um futuro melhor, junto com nossas crianças e adolescentes. Esse olhar do governador tem sido acolhedor para nós da periferia", afirmou a moradora.

Sílvia Macedo vive há 20 anos no bairro do Guamá e falou sobre a importância da conclusão das unidades habitacionais. “Pra gente é muito importante o governador vir aqui e reafirmar o compromisso com essa população tão carente. São famílias que estão pagando aluguel, com problemas de emprego e renda. Pra gente, é um grande conforto saber que o governador tem esse olhar".

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), pasta responsável pela execução do projeto, o engenheiro civil Ruy Cabral tratou a conclusão do Riacho Doce I como a realização de um sonho. “Estamos assinando a ordem de serviço para a finalização dessa obra e a realização de um sonho para essas pessoas que precisam dos apartamentos. Este é o compromisso do Governo do Estado, no sentido de dar melhores condições de vida para as pessoas. É um momento de muita felicidade", destacou o gestor estadual.

Quem também participou do ato foi o presidente da Companhia de Habitação do Pará, Orlando Reis. “Dentro de uma visão alongada, a Macrodrenagem do Tucunduba é um grande projeto que atinge cinco bairros de Belém e vai trazer uma melhoria espetacular nas condições de vida dos moradores, declarou o presidente da companhia. As obras de conclusão das 80 unidades do conjunto habitacional Riacho Doce I contam com investimento estadual superior a R$5 milhões e tem entrega prevista para Agosto de 2022. Antes disso, em Dezembro deste ano, o Governo irá entregar à população da capital 368 unidades em outras etapas dos residenciais Riacho Doce I, II e III.