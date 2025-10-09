80.000 imóveis serão financiados pela Caixa para a classe média em 2026

Cerca de 80 mil unidades habitacionais adicionais serão oferecidas pela Caixa Econômica Federal para a classe média em 2026. O ministro das Cidades, Jader Filho, fez o anúncio nesta quinta-feira (9) durante o evento Incorpora 2025, promovido pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), em São Paulo.

De acordo com o ministro, a iniciativa atenderá famílias com renda de R$ 12.000 a R$ 20.000, como complemento do programa Minha Casa, Minha Vida. A ação estende o acesso ao crédito imobiliário para um segmento populacional não contemplado pela atual Faixa 4, conhecida como Faixa Classe Média, responsável por famílias beneficiárias com renda máxima de R$ 12 mil. A política habitacional será apresentada de forma oficial na sexta-feira (10).

O total de financiamento estimado, inclusive, com a participação de bancos privados, deverá ser divulgado somente na apresentação do dia 10. O Banco Central exige atualmente que os bancos mantenham 20% de todos os depósitos de poupança como recolhimento compulsório. A mudança libera partes desses recursos para financiamentos habitacionais, distribuídos em 80% para o SFH (Sistema Financeiro da Habitação) e 20% para o SFI (Sistema Financeiro Imobiliário).

Não foi divulgado ainda o percentual exato de redução do recolhimento compulsório.

“Sempre cobramos do Banco Central essa liberação de 20% dos recursos da poupança e só com a chegada do presidente (Gabriel) Galípolo é que conseguimos avançar nessa conversa”, declarou Jader Filho.