7 de setembro: veja imagens do desfile cívico-militar em Belém

O desfile cívico-militar, tradicional comemoração da Independência do Brasil, reuniu centenas de participantes na manhã desta quinta-feira (07), em Belém, ao longo da avenida Presidente Vargas. O momento contou com representantes de instituições civis, como a banda o Instituto Federal do Pará (IFPA), escoteiros e bandeirantes, além de apresentação da Força Aérea Brasileira (FAB), Marinha e Exército. Ao todo, aproximadamente 3 mil pessoas desfilaram.

Veja imagens do desfile:

A programação começou com as instituições civis. Com a Banda IFPA, Introdução Militar Educacional, Movimento, Bandeirantes, União dos escoteiros, Bombeiro Civil, Assembleia de Deus, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, Escola Brigadeiro, Fontenelle e Instituto Filhos da Pátria.E seguiu com as instituições militares. Com a Força Aérea, Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal de Marituba, Guarda Municipal de Ananindeua.