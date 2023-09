7 de setembro: veja como ficam as interdições e as linhas de ônibus de Belém nesta quinta

Neste feriado de 7 de setembro, as avenidas Gentil Bittencourt, Serzedelo Corrêa e Presidente Vargas, em Belém, estão interditadas no horário das 6h às 12h, para permitir a realização do desfile militar, com segurança viária. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) confirmou desvios temporários de linhas de ônibus e do fluxo dos veículos, em função das interdições.

Para garantir a concentração das tropas, a avenida Gentil Bitencourt fica fechada no trecho entre as avenidas Alcindo Cacela e Serzedelo Corrêa. Para a realização segura do desfile, as avenidas Serzedelo Correa, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Gama Abreu, e toda a extensão da Presidente Vargas ficam interditadas, com previsão de liberação para 12h.

Pontos de Bloqueio

Agentes da Semob fazem a organização e orientação no trânsito para garantir a fluidez e segurança viária. O efetivo estará distribuído nos seguintes cruzamentos: avenida Assis de Vasconcelos com a Gaspar Viana, com a Municipalidade e com a Marechal Hermes; avenida Visconde de Souza Franco com a Rua Belém; travessa Padre Eutíquio com as ruas Gama Abreu e Carlos Gomes; travessa Quintino Bocaíuva com a avenida Gentil Bittencourt, e avenida Presidente Vargas com a Marechal Hermes.

Outros pontos de bloqueio serão fiscalizados pelos demais agentes de segurança, como a Guarda Municipal (GMB), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Polícia Militar do Estado (PMPA).

Mudança itinerários de linhas

A ação impactará a operação de todas as linhas de ônibus que circulam pelas vias interditadas, bem como, que trafegam pela avenida Visconde de Souza Franco, Assis de Vasconcelos, Gama Abreu, Almirante Tamandaré, dentre outras, que terão alteração provisória no itinerário. O fluxo para o Ver-O-Peso, pelo Boulervard Castilhos França, vai continuar normal. Porém, os ônibus que voltam do Ver-o-Peso seguirão pela rua dos Mundurucus.

Agentes de Transporte se posicionarão na avenida Almirante Tamandaré com a avenida 16 de Novembro, na rua dos Mundurucus com a travessa Quintino Bocaíuva e travessa Piedade com avenida Marechal Hermes para orientar os motoristas de ônibus sobre as mudanças de itinerário das linhas, durante a realização do desfile militar.

Grito dos Excluídos

Paralelo ao desfile militar, agentes de trânsito da Semob darão apoio para garantir a fluidez e segurança viária na avenida Nazaré, durante a manifestação do Grito dos Excluídos, que neste ano marca a 29ª edição. Os manifestantes se concentrarão na avenida Nazaré, no trecho entre a avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março.

Durante o ato, será realizada uma passeata até a avenida Almirante Barroso, na Praça do Operário. A 29ª edição do Grito dos Excluídos toma as ruas de 26 estados brasileiros para propor uma reflexão sobre a garantia de vida mais digna e por mais justiça social.