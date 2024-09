7 de Setembro: Multidão acompanha desfile cívico-militar na avenida Presidente Vargas, em Belém

Começou há pouco na avenida Presidente Vargas, no centro de Belém, o desfile cívico-militar de tropas com equipamentos, máquinas e veículos de corporações militares atuantes no Pará, comemorativo dos 202 anos da Independência do Brasil. O governador Helder Barbalho e esposa, Daniela Barbalho, a vice-governadora Hanna Ghassam e comandantes militares de forças federais, estaduais e municipais participam da programação no palanque de autoridades.

Tropas militares desfilam em Belém em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Muitas pessoas concentram-se nas laterais do desfile, ou seja, nas calçadas da avenida Presidente Vargas e da Praça da República. O desfile deste ano conta com 5 mil pessoas de várias instituições militares e civis, órgãos de segurança pública. "Foi tudo providenciado com muito carinho para que a população belenense possa vivenciar esse momento de patriotismo e civismo", destacou o capitão de Fragata e fuzileiro naval Oliveira Silva, comandante do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha do Brasil.

Muita gente foi prestigiar o desfile no centro da capital paraense, neste sábado (7) (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Victor Maia colocou o filho dele, Valentim Maia, de 4 anos de idade, nos ombros para puderem juntos conferir o desfile militar. "Eu servi no Exército e o padrinho dele ainda serve, então, a gente veio para ver o padrinho dele desfilando", disse. Victor relatou que o filho costuma assistir a vídeos em casa sobre desfiles militares. Pai e filho estão na Presidente Vargas desde as 7h. Chegaram cedo para garantir um bom lugar para assistir ao desfile de 7 de Setembro.