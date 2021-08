Quase 60 mil pessoas estão na fila de espera por uma consulta ou procedimento médico em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O levantamento é da própria prefeitura. Para sanar esse problema, nesta quinta-feira (5), será lançado o programa "Ananin Fila Zero". Já para o primeiro mês, estão previstas quase 10 mil consultas e 2 mil procedimentos. O passivo vem se formando há muitos anos, mas piorou com a pandemia de covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), responsável pela gestão do programa Ananin Fila Zero, informa que serão disponibilizados seis tipos de atendimento especializados: Ortopedia, Cardiologia, Pediatria, Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia e Cirurgia Geral. Já os exames disponíveis são: Colposcopia, Teste de Shiller e Ultrassonografia. Serão ofertadas ainda pequenas Cirurgias como Cauterização de HPV e Retirada de Pequenos Sinais.

O lançamento do programa será às 19h, no auditório da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA). Os atendimentos estão destinados aos pacientes regulados pela Central Municipal e devem ocorrer no bairro onde residem. Não haverá atendimento de demanda espontânea. Cada paciente será contatado pela Central, que indicará o dia, horário e local do atendimento. Para mais informações, a Secretaria orienta que o morador procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

De 09 a 13 de agosto, o Programa Ananin Fila Zero será realizado de forma simultânea no Centro Especializado de Ananindeua e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Águas Lindas, das 08h às 18h. Serão 3,3 mil atendimentos em cinco dias.

Também no Centro de Especialidades, mas nos sábados de agosto (07, 14, 21 e 28), serão realizadas 6.080 em quatro dias. Já os procedimentos serão realizados de 16 a 31 de agostos, também das 08h às 18h. Ao todo serão realizados 1.920 procedimentos ambulatoriais.