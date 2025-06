52ª Grande Coleta do Emaús espera angariar 9 mil objetos em Belém

Uma das maiores ações sociais de Belém é a Grande Coleta de Emaús, que mobiliza milhares de pessoas todos os anos por vários bairros da capital. A 52ª Grande Coleta da Campanha do Emaús ocorrerá neste domingo (30/06), das 9h às 18h, com aproximadamente 700 voluntários e 30 caminhões. A ação é responsável por angariar itens doados, que serão posteriormente vendidos para custear as diversas atividades realizadas pela instituição para cerca de 600 crianças e adolescentes durante o ano inteiro. A expectativa deste ano é recolher entre oito e nove mil itens.

O Movimento de Emaús arrecadará roupas e sapatos usados em bom estado, equipamentos eletrônicos, equipamentos de informática, ferramentas, materiais de cama, mesa e banho, utensílios de cozinha, máquinas de costura, aparelhos de ar-condicionado e ferramentas em geral. Todos os materiais doados serão separados, selecionados e recondicionados, se for o caso, para serem vendidos nas feiras realizadas todas as quartas-feiras na sede do Emaús, localizada na Rua Padre Bruno Sechi, nº 17, no bairro do Benguí. Além de custear a instituição, a Grande Coleta pretende envolver a população na discussão dos direitos das crianças e adolescentes.

“A Grande Coleta surge na perspectiva de convencer a sociedade como um todo a assumir a responsabilidade pela luta pelos direitos de crianças, adolescentes e jovens”, destaca a coordenadora do Emaús, Georgina Cordeiro. Neste ano, o evento traz o tema: “Vivendo o presente, projetando o futuro: cuidar do meio ambiente é defender crianças, adolescentes e jovens.”

“Essa temática tem a perspectiva de que as pessoas se sensibilizem com a causa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. E, como consequência dessa sensibilização, elas doam aquilo que não serve mais para elas, mas serve para outras pessoas. Tudo o que pode ser reutilizado, recebemos como doação. Trabalhamos esse material e realizamos feiras. O resultado do que é arrecadado nessas feiras é aplicado nas atividades pedagógicas e sociais que desenvolvemos, seja na manutenção geral da instituição, ou na contratação de pessoas”, complementa Georgina.

A Grande Coleta foi antecipada para o primeiro semestre devido à realização da COP-30 – a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), na capital paraense. Para facilitar a captação de apoios e patrocínios, a organização decidiu adiantar a coleta.

ATENDIMENTOS – Atualmente, o Movimento de Emaús atende mais de 600 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social em cinco diferentes projetos. Cerca de 400 crianças e adolescentes são atendidos nos projetos da Organização Não Governamental (ONG), enquanto outros 200 jovens participam do Programa Jovem-Aprendiz, que os insere no mercado de trabalho.

Ao longo das várias décadas de existência, desde a fundação pelo Padre Bruno Sechi, o Movimento de Emaús tem sido um farol na luta pelos direito da infância e adolescência, orientando-os na busca por dignidade. Um desses jovens é o técnico de informática Josué Sodré. Foi na instituição que ele teve acesso a cursos de iniciação em informática e ao curso avançado de manutenção de computadores. A educação profissional lhe garantiu a profissão que hoje exerce.

“No início, o Emaús me deu um norte. Eu não tinha uma vocação — uma profissão — que eu queria seguir. Foi através do curso de manutenção de computadores que consegui ter um norte sobre o que eu queria seguir como carreira profissional. O Emaús abriu as portas para o mundo da informática, da TI, que é onde hoje eu sou formado”, ressalta.

O Centro de Integração Digital (CID) é um dos principais projetos do Emaús. Nele, crianças e adolescentes, como foi Josué, podem aprender conhecimentos básicos e avançados de informática e de robótica. Neste ano, um projeto desenvolvido por um grupo de jovens do CID, consistindo em um carro automático feito com peças eletrônicas reaproveitadas, foi selecionado para participar das Olimpíadas Brasileiras de Robótica (OBR), onde concorrerá com equipes de todo o Brasil.

De acordo com o coordenador da Grande Coleta, José Maria Dias, as doações de materiais eletrônicos e de informática são fundamentais para o projeto e para a inclusão digital de famílias em situação de vulnerabilidade, já que os computadores montados são distribuídos gratuitamente.

“O material de informática é utilizado para as aulas do Centro de Integração Digital (CID), onde os jovens aprendem a profissão, recondicionamento de computadores, robótica e outras habilidades. Esses computadores voltam a ser reaproveitados por outras famílias e outras fundações sociais. É nesse sentido que ocorre a inclusão digital, e o material deixa de ir para o meio ambiente como lixo. Ele volta para o ciclo útil e aqui tem utilidade”, apontou.

Dias reforça ainda que a instituição está aberta para contribuições financeiras, além de doações de alimentação e água para os voluntários que trabalharão neste domingo. “A nossa expectativa é que a sociedade possa nos apoiar neste primeiro semestre. Que ela esteja ligada e possamos fazer da Grande Coleta no dia 30 de junho um grande sucesso”, espera Dias.

O Movimento de Emaús possui ainda o Programa Sócio Solidário (Prossol), no qual os apoiadores podem doar qualquer valor mensalmente para a entidade. Outra forma de contribuir é sendo voluntário e participando de algum dos projetos da ONG.

INFO – ROTA DA GRANDE COLETA DO EMAÚS:

Condomínios: Villa Firenze, Lion Ville, Ametista, Jardins do Lago, Jardim Espanha, Greenville 1 e 2, Greenville Exclusive e Montenegro Boulevard.

Conjuntos: Médici, Marex, Promorar, Mendara, Orlando Lobato, Parklândia, Pedro Teixeira, Satélite, Bela Vista

Vias principais nos bairros: Telégrafo, São Brás, Pedreira, Jurunas e Marco.

Pontos fixos de doação:

Sede do Movimento de Emaús – Rua Padre Bruno Sechi, nº 17, bairro do Benguí

Lar Fabiano de Cristo – Rua BR Igarapé-Miri, nº 527, bairro do Guamá

Paróquia Imaculada Conceição – Passagem Snapp, nº 9, bairro do Castanheira

Polo Joalheiro – Praça Amazonas, s/n, bairro do Jurunas

8º Tribunal Regional do Trabalho (TRT) – Travessa Dom Pedro I, nº 746, em frente à Praça Brasil, bairro do Umarizal

Contato: (91) 3285-7693

E-mail: emaus@movimentodeemaus.org