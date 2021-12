45° edição do 'Premiações Personalidade Mulher Padrão do Pará' reúne profissionais de destaque

Empresários, jornalistas, estilistas, advogados, educadores, políticos, religiosos e profissionais da área da saúde participam, na noite desta sexta-feira (3), da 45° edição do “Premiações Personalidade Mulher Padrão do Pará”. O evento, realizado pela diretoria do Conselho de Profissionais do Estado do Pará no salão nobre da Assembléia Paraense, busca reconhecer profissionais que tiveram destaque e influência em suas áreas de atuação ao longo deste ano.

Dentro as mulheres premiadas nesta noite, estão a jornalista e apresentadora da TV Liberal, Clotilde Dantas. Foi premiada também a advogada Jamille Saráty, colunista no impresso O Liberal. “É um reconhecimento e tanto do trabalho desenvolvido, não só por mim, mas por toda a equipe da TV Liberal. Boa parte desse prêmio vai para o trabalho que a gente desempenha perante à sociedade, àqueles que mais necessitam. E é uma honra enorme estar entre grandes pessoas, grandes personalidades do estado do Pará, que, hoje em dia, é minha casa. Hoje, eu estou aqui representando várias mulheres e jornalistas”, destacou Clotilde.

Jamille Saráty avalia que a noite é um momento de incentivo ao empreendedorismo feminino. “Eu estou muito feliz pelo reconhecimento da sociedade para a qual eu presto serviço, através da advocacia. Isso é muito gratificante e eu vejo como um grande incentivo para que a sociedade se sinta na vontade de se inserir e participar também”, pontuou a advogada, ao dedicar a premiação aos colegas de profissão.