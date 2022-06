40º edição do projeto Circular reúne experiências culturais em Belém

O projeto Circular chegou à 40º edição, neste domingo (5), reunindo inúmeras atividades culturais nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto, em Belém. Nesta edição, as atrações estão voltadas principalmente ao Dia do Meio Ambiente, a sustentabilidade e cidadania.

Após algumas edições online, o Circular retomou a força com as atividades presenciais pela segunda vez neste ano, somando 26 parceiros na programação completa.

Uma das novidades desta edição, na Cidade Velha, foi o espaço “Amazônia Artesanal”, localizado na rua Dr. Malcher, nº 25, ao lado da Igreja da Sé, apresentando métodos tradicionais e modernos para conservar insumos amazônicos, com aproveitamento integral de frutas e fusão de alimentos diversos da região.

A proprietária do espaço, Andreia Uchôa, é engenheira de alimentos e encontrou nas geleias, carro chefe da casa, outra possibilidade de aproveitar os produtos paraenses.

"Aqui a gente tem algumas conservas doces, como a de pupunha, por exemplo, que é bem bacana de entender as outras possibilidades, conservando em potes de vidro, uma vez que a pupunha é sazonal. Então é falar um pouco de como a gente consegue conservar todas as propriedades nutricinais desses produtos que são tão bons", detalha.

Fórum Landi reabre com lançamento de produtos que retratam a história de Belém e homenageia Flávio Nassar

A programação do 40º Circular também foi marcada pela reabertura do Forum Landi, o lançamento do aplicativo Mapeando Belém, em plataformas físicas e digitais, para os apaixonados pela história e arquitetura da capital paraense, e uma homenagem ao professor Flavio Nassar, fundador do Fórum Landi.

“Era o que o Flávio queria. O espaço sempre foi agregador para trazer pessoas e abrigar atividades. Ele batalhou para viabilizar e conseguir recursos para tornar o sonho dessas exposições uma realidade”, explica a coordenadora do Forum Landi e diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (FAU/UFPA), Roberta Rodrigues.

Ao chegar no espaço, os visitantes foram surpreendidos por grandes mapas históricos originais de desenhos antigos da área central de Belém. Com o aplicativo Mapeando Belém, disponível nas plataformas iOS e Android, os usuários podiam apontar a câmera para pontos sinalizados nos mapas e ver em realidade aumentada momentos diferentes da urbanização da cidade de forma educativa e moderna.

Em outra sala, foi possível confrir de perto a maquete do centro histórico de Belém tem 35 metros quadrados e retrata os bairros da Campina e Cidade Velha. A obra mostra as principais construções e pontos turísticos da área, como o Mercado de Ferro, o Forte do Presépio, a Praça do Relógio, a Igreja da Sé e a Casa das Onze Janelas. O projeto iniciou antes das comemorações dos 400 anos da capital paraense e foi construído com a participação de dezenas de alunos da FAU/UFPA e de instituições privadas de ensino de Arquitetura e Urbanismo em Belém.

“A representação mistura a estrutura atual dos bairros com o resgate de elementos icônicos que não existem mais, como o Grande Hotel. O projeto possibilita que o visitante tenha a dimensão da área e das suas histórias”, destaca Roberta.

Durante a programação ocorre ainda o lançamento do vídeo Maery, que narra, em primeira pessoa, a história de Belém desde antes da chegada dos portugueses à capital paraense, ocorrida em 1616, na visão da própria cidade. Uma animação que explora cores, imagens, artesanato e arquitetura, além de ser um complemento às informações da maquete e da realidade aumentada do aplicativo.