40% da população de Ananindeua será beneficiada com obras de infraestrutura e mobilidade

Vias de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), irão passar por diversas obras nos próximos meses. Os trabalhos serão possíveis por conta da ordem de serviço do termo de referência para obras de melhoria na mobilidade urbana do município. O documento foi assinado nessa quinta-feira (12) pelo prefeito da cidade, Daniel Barbosa Santos, e pelo governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, na Travessa SN 21, no bairro Cidade Nova IV. Também participaram da cerimônia o vice-prefeito, Erick Monteiro, e representantes da Câmara Municipal de Ananindeua e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

As novas obras de mobilidade urbana irão beneficiar 40% da população da cidade, o que representa 200 mil pessoas. Serão 52 ruas beneficiadas, em 12 bairros do município, que vão passar por trabalhos de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária, além da obra da ponte de concreto que irá ligar a Rua Dona Ana Portela ao Distrito Industrial. A construção dessa ponte, que terá sentido único (BR/Distrito), irá desafogar o tráfego de veículos pesados na Avenida Zacarias de Assunção, na área da feira do Distrito. Todo o projeto de mudanças na mobilidade urbana de Ananindeua está orçado em R$ 29.343.363,86.

Quem mora no local reconhece a importância da obra. É o caso do morador Antônio Carlos Gama, que há 40 anos vive na Cidade Nova 5 e acompanhou, ao longo dos anos, a evolução do bairro. “Esta obra vai beneficiar não só a população da nossa área, mas também de todos ao redor, porque será uma grande via de escoamento. Moro aqui há 40 anos e nunca tinha visto um trabalho assim, tão importante para o desenvolvimento da nossa localidade.” declarou.

A moradora Cilene Gonçalves, que vive no bairro há 20 anos, agradeceu ao Governo do Estado pelas obras. “Quero agradecer a Deus e ao governador. É uma obra muito boa que vai beneficiar muito a comunidade da Cidade Nova 5. Vai trazer uma grande benfeitoria para a nossa área", afirmou.

O prefeito destacou a parceria com o Governo do Estado. “Todas essas obras que serão realizadas não seriam viáveis sem a união com o Estado. E essa união deve ser destacada, pois é por meio de convênios com o Governo Estadual que possamos avançar em muitos dos projetos destinados à cidade, que ainda é carente de recursos”, defendeu. Daniel Barbosa Santos ressaltou que mais avanços devem ser alcançados. “Essa união nos faz crescer e avançar para trabalhar e conquistar mais recursos e investimentos, levando obras para os quatro cantos de Ananindeua”, complementou o gestor estadual.

O governador enfatizou os desafios de mudar Ananindeua, que é uma cidade muito populosa, e a dimensão que a assinatura do termo representa. “É uma das maiores cidades da Amazônia em termos de população. Por isso, os desafios são grandes, mas as transformações sociais precisam ser feitas. Em quase 80 anos de Ananindeua é a primeira vez que há um convênio de infraestrutura, entre a Prefeitura e o Governo do Estado, desse valor. Estamos liberando quase 30 milhões de reais, para que a Prefeitura possa, com recursos do Estado e a contrapartida do município, levar infraestrutura aos bairros e às comunidades. Com esse novo projeto, Ananindeua será uma cidade melhor, mais bonita, mais valorizada e a população poderá elevar a sua autoestima”, afirmou Helder Barbalho.