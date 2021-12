30 mil passageiros devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém durante as festas de fim de ano

No Terminal Hidroviário de Belém, cerca de 30 mil passageiros devem aproveitar esse meio de transporte para aproveitar as festividades de final de ano, afirma a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

As medidas de prevenção contra a covid-19 continuam em vigor e a CPH disponibiliza álcool em gel nas dependências do Porto e todos os usuários que chegam ou partem pelo terminal passam por aferição de temperatura e são orientados por técnicos em saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre o vírus. Além disso, continua o uso obrigatório da máscara e distanciamento social.

