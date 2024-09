30ª edição do Grito dos Excluídos ganha as ruas no próximo dia 7

A 30ª Edição do Grito dos Excluídos e Excluídas espera reunir mais de dez organizações sociais, entre pastorais, igrejas, movimentos, coletivos, associações, sindicatos e entidades no próximo sábado (7/09), feriado da Independência do Brasil, em Belém. Neste ano, a caminhada será na avenida Boulevard Castilhos França. O intuito é chamar a atenção de autoridades e da população para o tema “Vida em primeiro lugar” e o lema “Todas as Formas de Vida Importam. Mas Quem se Importa?”. A manifestação completa 30 anos de existência.

Os assuntos já foram abordados previamente nos pré-Gritos realizados no bairro do Benguí, no território quilombola do Abacatal e em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, que estarão no centro dos debates que a manifestação pretende suscitar neste ano.

Na manhã desta quinta-feira (5/09), na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), os organizadores apresentarão melhor a pauta do 30º Grito dos Excluídos e Excluídas, juntamente com representantes do território quilombola do Abacatal (Ananindeua), de comunidades do município de Marituba e moradores do bairro do Benguí (Belém).

O Grito dos Excluídos surgiu como fruto da 2ª Semana Social Brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizada entre 1993-1994, com o intuito de criar um espaço de articulação popular por direitos e denunciar as desigualdades históricas, causadas pelo sistema capitalista que exclui, degrada e mata.

O evento conta com a participação de uma rede de articuladores em todo o Brasil. Eles também propõem a construção de um novo projeto de sociedade, baseado em um modelo de cuidado, preservação e cultivo da vida. O lema deste ano apresenta a realidade e as lutas dos setores excluídos no Pará.

O Grito dos Excluídos também pretende refletir sobre a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). O evento reunirá autoridades de diversos países para discutir e fechar acordos sobre metas a serem cumpridas para o equilíbrio climático mundial.