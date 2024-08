Feira Pan-Amazônica do Livro: público explora promoções e novidades no primeiro dia

A 27ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes começou neste sábado, 17. No primeiro dia, o evento literário começa com expectativas positivas tanto para leitores quanto para expositores. A feira, realizada em Belém, é considerada uma das mais importantes do Brasil, atraindo milhares de visitantes todos os anos.

Com entrada gratuita e funcionando das 9h às 21h, até o dia 25 de agosto, a Feira é uma celebração da literatura, da cultura e das múltiplas vozes da Amazônia.

Leitores vão em busca do livro e da promoção ideal

Entre os visitantes, Beatriz Baena, Anna Moreira, e Amanda Machado, amigas que compartilham a paixão pela leitura, vieram juntas explorar a feira. O trio diz que gosta bastante de ler, criou um clube de leitura para incentivar uma à outra. “Viemos para cá aproveitar as promoções e comprar o livro para o nosso clube da leitura," conta Beatriz, publicitária de 20 anos. As três frequentam a feira todos os anos e notaram que os preços este ano estão mais baixos em comparação ao ano anterior. "Geralmente compramos entre cinco a sete livros, mas este ano achamos os preços um pouco mais baixos. Acho que esse ano vai ser bom", acrescenta Anna, estudante de direito.

Mesmo com suas preferências, as amigas ressaltam que uma boa promoção pode despertar o interesse em outros nichos da literatura. “As promoções também são atraentes, um preço legal e uma capa interessante podem nos convencer fácil a comprar um livro de um gênero diferente”, completa Amanda Machado.

Para Vinicius Soares, professor de educação física, a feira é um evento anual obrigatório. "É um hábito que tenho desde criança, sempre gostei muito de leitura," afirma. Este ano, ele está em busca de livros de autores brasileiros, como Rafael Monte, e comenta que costuma comprar alguns livros quando participa da feira. Já Felipe Soares, primo de Vinicius e acadêmico de enfermagem, também mantém o hábito da leitura desde a infância, influenciado por um tio. "Gosto muito de suspenses, mas varia; às vezes, romance também é legal, dependendo do momento," diz Felipe, que veio procurar títulos específicos e aproveitar as promoções.

Os expositores

Do lado dos expositores, Cleber Travassos, que participa da feira há sete anos, destaca a importância do evento para o circuito nacional. "A feira de Belém é considerada uma das melhores do país", afirma. Contudo, com a grandiosidade do evento literário, Cleber ressalta que a demanda de trabalho é grande: “O trabalho aqui não é apenas nos 9 dias de feira, tem o pré. São dois dias de montagem, entramos 8h e saímos 1h. É puxado, mas ficamos muito felizes com a resposta do público”.

Márcio Russi, outro expositor veterano, com dez anos de participação na feira, reforça a percepção de que a movimentação cresce nos últimos dias do evento. "Hoje, como é o primeiro dia, ainda está devagar. O brasileiro não perde o costume de deixar tudo para mais tarde," observa. Márcio também acredita que o livro físico continuará a existir, apesar do crescimento dos e-books. "Eu sempre disse a todos que o livro digital nunca vai substituir o impresso. Primeiro porque a leitura na tela é cansativa, e principalmente porque não tem o cheirinho do papel," conclui.

A 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes segue até o próximo dia 25 de agosto, no Centro de Convenções, Hangar. Para acompanhara a programação completa do evento é só acessar o link.