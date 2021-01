25 denúncias sobre vacinação irregular já foram feitas no Pará

25 denúncias de irregularidades relacionadas a vacinação contra o coronavírus já foram realizadas no Pará por meio do Disque-Denúncia até às 12h desta quinta-feira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), os principais municípios relatados são Belém, Bragança, Cametá e Marituba.

A ocorrência mais frequente é em relação à desobediência ao calendário vacinal, ou seja, pessoas que não pertencem ao grupo prioritário e que receberam a vacina, além de relatos envolvendo profissionais que atuam na área médica, mas não estão de fato na linha de frente ao enfrentamento da Covid-19 e que foram imunizadas.

Para combater a utilização inadequada das vacinas e qualquer outro tipo de atitude delituosa relacionada à vacinação, a população pode contribuir tanto pelo 181 quanto pelo Whats App, no número (91) 98115-9181.

A iniciativa para facilitar as denúncias foi anunciada na coletiva de imprensa do Governo do Pará nesta terça-feira (19) e além dos relatos também podem ser enviados documentos, fotos e vídeos pelo contato, com garantia total do anonimato do denunciante.