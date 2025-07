Cerca 2 mil jovens participam do IV Acampamento Arquidiocesano da Juventude em Mosqueiro

A Arquidiocese de Belém está realizando o IV Acampamento Arquidiocesano da Juventude até domingo (6), na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro (PA). Cerca de 2 mil jovens das paróquias da Região Metropolitana de Belém (RMB) participam da programação composta por festas, missas e gincanas, com o intuito de evangelizar os jovens. O tema escolhido para esta edição é “O Céu nos espera”, inspirado na vida do Beato Carlo Acutis.

Os jovens, com faixa etária de 16 a 28 anos, terão acesso a trilhas, missas, gincanas, adoração ao Santíssimo Sacramento e um show de comédia stand-up com o comediante Eduardo Araújo, da Comunidade Shalom. Todas as atividades têm o objetivo de evangelizar e fortalecer a fé dos participantes.

A programação ainda inclui festas temáticas com vários grupos de louvor. Os jovens participarão das festas “Inimigos da Moda”, “Só Tem no Pará” e “Festa das Cores”. Entre os ministérios confirmados estão: Ministério Renovai, Ministério Ictus Arché, Ministério Fiat e Ministério Shamah.

Durante o evento, os jovens contarão com a presença de nomes importantes do catolicismo em Belém. O acampamento recebe o Arcebispo da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, o Bispo Coadjutor de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Paolo Andreolli, que participam de momentos de oração e oferecem orientação aos jovens.

No primeiro dia do evento, na última quinta-feira (3), a juventude aproveitou o show do Ministério de Música Shamah, que se apresentou pela primeira vez no acampamento. Além disso, o Bispo Coadjutor celebrou a Santa Missa de abertura.

“É uma grande alegria receber toda a juventude para esses dias de oração, de encontro pessoal com Cristo, encontro entre os jovens, encontro com o bispo e com os padres”, comentou Dom Júlio Endi Akamine, em vídeo divulgado nas redes sociais do Setor Juventude da Arquidiocese de Belém.

Beato Carlo Acutis inspira a edição de 2025 do acampamento

O Beato Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, tornou-se inspiração para a juventude atual pelo uso das redes sociais na evangelização e por sua devoção a Deus. Dessa forma, o tema do IV Acampamento Arquidiocesano da Juventude é “O Céu nos espera”, tendo o testemunho do Beato como inspiração.