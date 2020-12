13 bairros da Região Metropolitana de Belém ficarão sem água na noite desta sexta

Moradores de treze bairros em Belém e Ananindeua ficarão sem abastecimento de água na noite desta sexta, 11, e madrugada do sábado, 12. A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) alerta que, por conta de uma manutenção elétrica emergencial no Complexo Bolonha, o fornecimento de água será suspenso a partir das 23h de hoje.

Em Belém, a interrupção atingirá os bairros de Batista Campos, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, Marco, Souza, Curió-Utinga, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Marco, Terra Firme, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Marambaia, Souza e Val de Cans. Outros três bairros em Ananindeua também serão atingidos: Coqueiro (incluindo os conjuntos Cidade Nova), Atalaia, Guanabara e Guajará.

A previsão é que o serviço seja concluído às 6h. Em seguida, o abastecimento voltará a ser normalizado gradativamente.