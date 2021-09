10° Seminário Cristo em Mim é realizado, em Belém, neste sábado

Neste sábado (11), está ocorrendo o 10° Seminário Cristo em Mim, em Belém, que reúne cerca de 350 mulheres cristãs. Realizado na Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Antônio Barreto, o evento religioso voltado às mulheres objetiva fortalecer a fé e ajudar as cristãs a andar nos caminhos do Senhor. O seminário terá duração de seis horas, começando às 16 horas, e promete ser marcado por louvores, adoração, intercessão, palavra de Deus, e peças teatrais.

Na ocasião, também está sendo realizada a 1° Feira Empreendedora da Mulher Cristã. O Seminário Cristo em Mim nasceu surgiu baseado na passagem bíblica em Colossenses 1:27. "Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória".