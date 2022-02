1º Encontro dos Ribeirinhos e Quilombolas do Pará será realizado em Belém

O 1º Encontro dos Ribeirinhos e Quilombolas do Estado do Pará (Eriquipa), será realizado em Belém, no dia 30 de abril deste ano. O local para realização do evento está sendo estudado pela coordenação, de acordo com o número de inscritos, podendo ser na Arena Multiuso Guilherme Paraense, o Mangueirinho, ou Teatro Maria Silvia Nunes. A expectativa é que o encontro reúna cerca de 4 mil pessoas.

A organização e promoção do Eriquipa é da Federação dos Povos Quilombolas e Tradicionais da Amazônia, FEQPTRAN, juntamente com o Instituto dos Ribeirinhos do Estado do Pará (Irpa), Instituto Ribeirinhos da Amazônia (Irama), Instituto de Meio ambiente da Amazônia (Ima) Associações Quilombolas e Ribeirinhas, povos indígenas e outras entidades.

Em entrevista ao programa Panorama Liberal, na Rádio Liberal AM, o presidente da Federação dos Povos Quilombolas e População Tradicional da Amazônia, Edson Andrade, disse que o objetivo da conferência é mostrar as dificuldades enfrentadas por essas comunidades e etnias por longos anos e que se tornaram preocupantes ainda com os impactos da pandemia e com as cheias nos períodos chuvosos.

“É mostrar aos governos que essas entidades precisam de um pouco mais de atenção e não ficar só nas promessas”, disse Edson Andrade, reforçando que o evento não tem interesse político, mas que precisa contar com a participação dos governos federal e estadual, senadores, deputados federais e estaduais, que compõem a Amazônia.

“Precisamos que eles (políticos) assinem as leis que estamos propondo, mas não participam da organização do evento”, frisou Andrade.

As entidades idealizadoras do evento também criaram grupos em aplicativos de mensagens e Redes Sociais para a troca de informações entre as lideranças. A ideia também é transformar esses grupos em fóruns permanentes de debate sobre todas as problemáticas enfrentadas por quilombolas, ribeirinhos e indígenas na Amazônia.