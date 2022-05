Vacinação contra covid-19 avança em Ananindeua neste domingo (23); imunização segue até o dia 27

A campanha de vacinação contra covid-19 avançará a partir deste domingo (23), em Ananindeua. Nessa etapa, serão aplicadas doses da Coronavac, Pfizer e Janssen. A vacinação será realizada em mais de 10 unidades de saúde no município, com início a partir das 8h às 12h30 em todos os postos onde estarão sendo aplicadas as doses. A fase da imunização segue até o dia 27 de maio e chega a adultos e crianças.

Veja onde se vacinar

Os seguintes postos estarão recebendo a população para se imunizar:

UBS Ana Maria Moraes

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Ananindeua Centro

UBS Guajará 1

UBS Distrito Industrial

UBS Paulo Frota

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia/

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

UBS Jardim Nova Vida

UBS Águas Lindas

UBS PAAR

UBS Roraima-Amapá

UBS Icuí / UBS Atalaia

UBS Celso Leão

UBS Saré

UBS Cidade Nova IV

UBS Novo Cristo

Vacinas aplicadas

CORONAVAC

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades e demais pessoas a partir de 12 anos;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades e demais pessoas a partir de 12 anos (com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose);

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais (intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores);

4ª DOSE: Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento (com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores);



PFIZER PEDIÁTRICA

Imunizante destinado às crianças de 05 a 11 anos completos.

1ª DOSE: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.



JANSSEN

Vacina destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, com exceção de gestantes.

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª DOSE: Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Documentos necessários para vacinação:

Para aqueles que irão tomar a primeira dose, é necessário RG, CPF ou Cartão SUS. Já aqueles que possuem doses anteriores, basta levar RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação que conste as doses aplicadas

Segundo a Prefeitura de Ananindeua, essa fase da campanha de vacinação seguirá de acordo com a disponibilidade das doses nos postos de vacinação. A população poderá se imunizar procurando a UBS mais próxima.

Serviço

Data: 23/05 a 27/05

Horário: 08h00 às 12h30

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)