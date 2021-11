O esporte é um instrumento de transformação social, capaz de mudar vidas. Há 12 anos, a Professora Zuleide da Silva, oferece aulas gratuitas de artes marciais para crianças, adolescentes e jovens, através do projeto social Mãos Abertas, no bairro do PAAR. Adepta da modalidade esportiva desde cedo, a professora e idealizadora do projeto identifica novos talentos, molda atletas, forma campeões, e vem transformando a realidade da população carente do município de Ananindeua.

Com a paralisação das atividades por causa da covid-19, cerca de 65 alunos do projeto voltaram a frequentar os treinos que são realizados durante a semana, com três turmas até o momento. "Já formei 19 alunos de faixa preta, alguns deles já estão na faculdade, e isso me emociona muito. Foi através do projeto que eu consegui resgatar eles das ruas e da criminalidade, além de disciplinar, dar responsabilidade e um sentido à vida", destacou a professora.

Segundo dona Andréa Ferro, mãe da aluna Ana Carolina, de 6 anos, que é faixa azul escuro, percebeu melhorias no desempenho das atividades escolares e no convívio social desde que sua filha trocou o balé pelo karatê. "O karatê ajuda muito no processo de desenvolvimento, na autoestima, na socialização, concentração e disciplina. Todas as crianças precisam praticar um esporte, independente de qual for a modalidade", enfatizou a moradora do bairro.

Projeto de Karatê transforma a vida de crianças e jovens no bairro do PAAR Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Andrea Ferro matriculou sua filha Maria Carolina no projeto (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal) Professora Zuleide Pantoja coordena o projeto (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal) Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Foto: Sidney Oliveira / O Liberal Foto: Sidney Oliveira / O Liberal

O atleta Adelson Leite, de 31 anos, acumula na sua estante medalhas de ouro, prata, bronze em campeonatos conquistados através de treinos no projeto. "O karatê mudou meu bem estar, minha saúde física e mental, minha rotina, meu convívio familiar. Sempre que posso, participo de competições e recomendo a prática desse esporte", disse Adelson que vai participar do Campeonato Paraense de Karatê-Dô tradicional no próximo dia 30, no ginásio do Colégio Logos, no bairro do Coqueiro.

Para quem for da comunidade e se interesse em participar do projeto, basta procurar a coordenadora do projeto social "Mãos Abertas", professora Zuleide ou simplesmente "Zuca", de terça a quinta-feira, das 16h30 às 21h, no Centro Comunitário do PAAR, localizado na avenida Rio Solimões, Q 57 S/N, . As inscrições são gratuitas e o uso de máscara é obrigatório durante as atividades.

Serviço: Projeto Social Mão Abertas oferece aulas gratuitas de karatê no Centro Comunitário do PAAR, localizado na avenida Rio Solimões, Q 57 S/N, no bairro do PAAR.