Moradores de Ananindeua recebem atividades socioeducativas no mês das férias

De 04 a 11 de julho, a Prefeitura de Ananindeua realiza atividades socioeducativas para as crianças, adultos e idosos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A programação, com horários variados entre 8h e 12h, em pontos do município e também de Belém, inclui passeios, caminhadas ecológicas e atividades recreativas. Dentre os destaques, no dia 6, haverá o Passeio ecológico, das 8h às 11h, no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, no Curió-Utinga, em Belém.

O projeto é realizado por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), com apoio dos dez pontos do CRAS de Ananindeua. Até o momento, as atividades vão ser realizadas em bairros como Icuí-Guajará, Guanabara, Cidade Nova, Águas Lindas, Centro e também na comunidade quilombola Abacatal, localizada no bairro do Aurá.

Para a secretária da Semcat, Marisa Lima, a ação irá beneficiar e fortalecer os vínculos comunitários. “O nosso objetivo é fortalecer o trabalho já realizado ao longo do ano e proporcionar um momento diferenciado às famílias atendidas nos CRAS de Ananindeua. Todos irão brincar e interagir com atividades diferenciadas, e isso apresentará para elas novas formas de vivência, proporcionando desenvolvimento motor, cognitivo e social”, disse.

Serviço

Confira a programação das atividades:

Dia 04

Circuito de brincadeiras para todas as idades

Local: Ginásio da Praça Lauro Leite - Rua do Fio, bairro Guanabara.

Horário: 8:30h às 11h

Compartilhando experiências - idosos

Local: CRAS Estrela Ananin - Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas

Hora: 9h às 12h

Atividade: Circuito de Brincadeiras

Local: Quadra Poliesportivo do Complexo da Cidade Nova 6.

Hora: 9h às 12h

Compartilhando Experiências - idosos

Local: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Hora: 9h às 12h

Dia 05

CINECRAS

Local: CRAS Guanabara - Rua Oséias Silva, nº 767 em frente a Escola Machado de Assis), bairro Guanabara.

Horário: 8:30h a 11h

Passeio socioeducativo

Local: Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará- Base Aérea - aeroporto internacional de Belém, HANGAR 09, entrada pelo portão de acesso ao lado da locadora de carros Localiza.

Hora: 8h às 12h

Circuito de brincadeiras

Local: Escola Municipal Padre Pietro Gerosa, Av. Principal do Aurá, nº 667.

Hora: 8h às 11h

Compartilhando experiências - idosos

Local: Balneário Isaac - Rua Paulo Assunção, nº 788, bairro Icuí.

Hora: 8:30h às 11h

Dia 06

Passeio ecológico

Local: Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna - Av. João Paulo II, bairro Cúrio Utinga

Horário: 8h às 11h

Circuito de brincadeiras

Local: CRAS Estrela Ananin - Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas.

Hora: 9h às 11h

Manhã de lazer no clube

Local: Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) - R. 2 de Junho, 2464, bairro Centro, Ananindeua

Hora: 9h às 12h

Circuito de brincadeiras

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia.

Hora: 8:30 às 11h

Dia 07

Circuito de brincadeiras

Local: Instituto Frederico de Souza - Rua Vitória, nº 2000, bairro Distrito Industrial

Horário: 8h às 12h

Circuito de brincadeiras

Local: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Hora: 9h às 11h

Dia 08

Circuito de brincadeiras

Local: Escola Manoel Gregório- Comunidade Quilombola - Abacatal, Estrada Santana do Aurá, KM , bairro do Aurá.

Hora: 9h às 11h

Atividade: Circuito de brincadeiras

Local: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Hora: 9h às 12h

Dia 11

Circuito de brincadeiras

Local: CRAS Uirapuru - Estrada de Santa Fé, Conjunto Uirapuru, WE 22, Quadra 24, s/n, bairro Icuí Guajará.

Hora: 9h às 12h

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)