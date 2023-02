Estudante de escola pública conquista 1º lugar em Enfermagem na UFPA

A disposição de estudar por 11 horas e meia por dia e mais o apoio de familiares e professores fizeram com que o jovem Igor Francisco Batista Luz, de 17 anos de idade, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jornalista Romulo Maiorana, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, conseguisse ser aprovado no curso de Enfermagem por duas vezes: em primeiro lugar na Universidade Federal do Pará (UFPA) e em segundo lugar (cota socieconômica) na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Igor é um dos muitos estudantes de escolas públicas aprovados em vestibulares neste ano.

"Eu estou muito feliz com essa aprovação, porque sempre me interessei pela área da saúde, pela Enfermagem, eu me identifico com esse serviço e pretendo, quando me formar, cuidar das pessoas", declarou Igor Luz, de férias em Capanema, no nordeste do Pará, nesta segunda-feira (20). Ele disse lamentar que, em geral, não são muitos os estudantes de escolas públicas que conseguem aprovação no vestibular. "Isso, não por causa dos professores, mas, sim, pela falta de estrutura de muitas escolas", acrescentou.

960 na Redação do Enem 2022

Filho do representante comercial Rosinaldo Luz e da dona de casa, Maria Sineia, Igor atribui a aprovação em duas universidades "ao apoio dos professores que, num trabalho extracurricular, ficavam nos orientando sobre o período de inscrição e outros asssuntos relacionados ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares. No Enem, Igor Luz obteve a nota 960 na prova de Redação. As professoras de Redação da escola são Samela Portela e Helen Monteiro, e a professora Stephanie Sousa orientou os alunos sobre prazos para o Enem e vestibulares.

Na preparação ao Enem, esse calouro cursou o 3º ano do Ensino Médio na Escola Romulo Maiorana e fez cursinho, por meio de bolsa de estudo. "O 3º ano foi muito bom na escola; tivemos sempre boas aulas e a revisão, que é muito importante", salienta Igor. A rotina de estudos de Igor contava com a permanência dele das 7 às 12 horas na escola; das 13h30 às 19 horas no cursinho e, mais uma hora, em casa. no conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua.

Talento e esforço de estudantes são recompensados

A aprovação de Igor Luz e de outros alunos da Escola Romulo Maiorana é comemorada pela diretora dessa unidade escolar, Claudiane Batista. "A gente veio de um momento muito delicado, da pandemia da covid-19, e, então, foi um recomeço muito difícil para todos e verificar esses alunos sendo aprovados é muito gratificante", destacou. A Escola Romulo Maiorana conta com ações pedagógicas do Projeto "O Liberal na Escola", do Grupo Liberal.

Esse programa possibilita a aprendizagem de conteúdos pelos alunos a partir do uso de mídias, com destaque para o jornal impresso, e ainda rodas de conversa e eventos focados na formação de estudantes, entre outras ações. O programa atende 1.600 alunos, 650 professores em 86 escolas públicas e privadas, com o jornal impresso (4 mil exemplares/mês) sendo aproveitado como ferramenta pedagógica para a comunidade escolar.

Como repassou a diretora Claudiane, os alundos da "Romulo Maiorana" aprovados, agora, em vestibulares são: UFPA - Edson da Cruz Araújo (Ciência da Computação; Igor Francisco Batista Luz (Enfermagem); Pedro Henrique da Silva Ferreira (Arquitetura e Urbanismo); Wanessa da Silva Mesquita (Engenharia Mecânica); Uepa - Igor Francisco Batista Luz (Enfermagem); Lucas Emanuel dos Santos Sombra (Engenharia Florestal).

Como ex-alunos (2021) da escola: UFPA - Kamily da Silva Ribeiro (Odontologia); Nyrland Renato Paixão da Silva (Educação Física); Samara di Cássia Lacerda da Silva (Museologia).