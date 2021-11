Imunossuprimidos de 18 anos ou mais tomam a 3ª dose nesta quinta, em Ananindeua

Nesta quinta-feira (18), pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais vão tomar a 3ª dose da vacina contra a covid-19, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Conforme reforçado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), esse grupo precisa ter tomado a 2ª dose há 28 dias, no mínimo.

Ao todo, são oito pontos de vacinação com horário de funcionamento das 08h às 12h, com exceção do Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2, que funcionará das 08h30 às 12h30. Os documentos necessários são: RG, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação utilizado nas duas primeiras doses.

Pontos de vacinação - 18/11:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2 (das 08h30 às 12h30)

2. UBS Jaderlândia

3. Igreja Universal - Aurá

4. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

5. Igreja Universal - Águas Lindas

6. Assembleia de Deus - Maguari

7. UBS Paar

8. Associação Empresarial de Ananindeua (Acia)

Balanço

Nesta quarta (17), Ananindeua fez repescagem de 1ª dose para pessoas de 18 anos ou mais. De janeiro até esta quinta, o município aplicou 704.494 doses de anticovid-19.Ao todo, 355.334 pessoas tomaram a 1ª dose, 319.863 tomaram a 2ª dose e 29.297 receberam a dose de reforço.

Agenda vacinal em Ananindeua

- Quinta (18/11): 3ª dose para imunossuprimidos com 18 anos ou mais que tenham tomado a 2ª dose em maio

- Sexta (19/11): 2ª dose da Astrazeneca para quem tem 18 anos ou mais (com a 2ª dose em atraso)