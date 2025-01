Governo do Estado celebra aniversário de Ananindeua com ação social

Moradores de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, tiveram acesso erviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania, nesta sexta-feira (3/1), na Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro, no bairro Icuí-Guajará. Essa é a primeira edição do programa estadual "Governo do Pará nos Bairros", e fez parte das comemorações promovidas pelo governo pelo aniversário de 81 anos do município.

De acordo com o governador Helder, “A transformação social, a partir das Usinas da Paz, faz com que nós possamos estar próximos da população, podendo cuidar daqueles que mais precisam. Além disso, continuaremos investindo nas obras de infraestrutura”.

Durante a programação, foram disponibilizados serviços gratuitos como emissão de documentos, consultas médicas, nutricionais e odontológicas, exames oftalmológicos e escolha de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, serviços de estética (corte de cabelo e manicure), orientação jurídica, atendimentos para pets (vacinação antirrábica, cadastro e exames para castração), apresentações culturais, atividades recreativas, entre outros.

Dona Alessandra Maia Ferreira levou a filha para aproveitar os serviços. A mãe contou que Giovana Sophia é autista e já é atendida pelos serviços da usina. “A Giovana sempre foi atendida aqui na Usina. Ela adora fazer balé e eu considero esse serviço muito bom para todos nós”, destacou a autônoma.

Na ocasião, o chefe Executivo paraense ressaltou a mensagem da gestão para a população. “Eu peço muito desenvolvimento, que a cidade possa continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda, garantindo com que as pessoas possam ser felizes ao viver aqui. E o compromisso do Governo do Estado de prosseguir trabalhando. Um ano de 2025 de ainda mais entregas. Estaremos entregando diversos serviços, como o BRT Metropolitano com os seus terminais hidroviários, uma obra estratégica de mobilidade e integração entre Belém e Ananindeua com novos ônibus. E com isto nós estaremos, no ano de 2025, cada vez mais comprometidos e trabalhando por Ananindeua e por todo o Pará”, ressaltou Barbalho.

Durante as comemorações, o pacote de ações macroeconômicas e estruturais em Ananindeua foi reforçado pelo governador. “Nós estamos neste momento com três viadutos sendo construídos. Isto compõe diversas obras de infraestrutura que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado na cidade. Além de pavimentação de ruas em diversos bairros do município, já são cerca de 200 quilômetros de pavimentação de ruas realizadas aqui para cuidar da periferia e cuidar das comunidades”, pontuou Helder.

Barbalho detalhou ainda as realizações para o desenvolvimento social no município. “Temos investimentos na saúde com câmara hiperbárica no hospital Metropolitano, com investimentos no hospital pediátrico de Ananindeua, recursos do Estado repassados para a prefeitura, investimentos em escolas, são 15 escolas novas ou reconstruídas só no município de Ananindeua, além de uma creche já entregue no Curuçambá. Portanto, investimentos que demonstram o compromisso do Governo do Estado para cuidar da cidade de Ananindeua”.

A ação realizada na Usina da Paz contou com a participação de diversos órgãos estaduais, incluindo as secretarias de Planejamento e Administração (Seplad), de Articulação da Cidadania (Seac), de Saúde Pública (Sespa), de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e das Mulheres (Semu).

Participaram ainda a Fundação de Radiodifusão do Pará (Funtelpa), a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento de Trânsito (Detran), a Defensoria Pública do Estado, as Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), a Companhia de Habitação (Cohab), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) e o Banco do Estado (Banpará), além de órgãos parceiros, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros.

“A Usina da Paz representa para a Ananindeua a transformação social e inclusão. É o momento da gente celebrar o aniversário dos 81 anos de Ananindeua, mas celebrando também tudo isso que a Usina já oportunizou aqui, de formação profissional, de oferta de cursos, de esporte, lazer, cultura, educação. Aqui nós temos um equipamento público de alta performance e que oferta todos os serviços que o Governo do Pará oferece através das suas secretarias”, explicou a secretária de Articulação e Cidadania, Elieth Braga.

Sobre o Governo do Pará nos Bairros

Promovido pelo Governo do Estado, o programa que retoma as atividades agora em 2025, tem como objetivo levar serviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania até as comunidades paraenses, facilitando o acesso da população e descentralizando o atendimento.