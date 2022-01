Futevôlei tem atraído praticantes em Ananindeua; saiba onde jogar

Uma das principais preocupações dos trabalhadores é o que fazer após a aposentadoria. Talvez entre as respostas deva estar viajar e curtir a família ou, quem sabe, aprender a tocar um instrumento e adotar um bicho de estimação. Pois bem, a escolha do ex-jogador de futebol Ricardo Rogério Cordeiro Rodrigues, 42 anos, mais conhecido como “Rico”, teve outra direção. Por intermédio de amigos e ex-jogadores de futebol, o então “aposentado” Rico foi apresentado ao futevôlei, uma modalidade originada nas praias do Rio de Janeiro na década de 60, que se assemelha ao vôlei de praia.

Rico iniciou a carreira cedo. Aos 17 anos chegou a profissional do Clube do Remo. Ele tinha uma rotina puxada de treinamentos, alimentação, concentração, viagens e jogos. Em 2005, foi o artilheiro do Campeonato Paraense atuando pelo Pedreira, defendeu também as cores do Ananindeua, do Paysandu, da Tuna Luso, Castanhal entre outros clubes.

Antes de pendurar as chuteiras aos 30 anos, paralelamente formou-se em Educação Física e partiu também para o empreendedorismo. Rico é proprietário de uma academia na Cidade Nova, em Ananindeua. Mas, segundo ele, sua vida seguia outro ritmo bem diferente do período nos gramados, onde treinava e jogava. “Vi no futevôlei um esporte maravilhoso, que eu poderia praticar para ter uma melhor qualidade de vida depois de ter parado o futebol”, comenta. Ele explica que o esporte é disputado em quadras de areia, porém os jogadores (duplas) só podem “bater na bola” com os membros inferiores, a cabeça, os ombros, o peito e as costas.

A areia também é delas

Rico passou a se dedicar e estudar sobre a modalidade. Buscou referência e inspiração em atletas locais e nos brasileiros que são destaque internacional no futevôlei, como o campeão mundial por nove vezes e conhecido como “Pelé” do futevôlei, o jogador Bello Soares, e Jota Paraná, que coleciona diversos títulos pelas areias do mundo.

Além de torneios, elas fazem intercâmbios com atletas (Sidney Oliveira)

De acordo com o ex-jogador, a Federação Paraense de Futevôlei (Fepafv) está entre as melhores do país. “A federação é uma das mais organizadas do Brasil e disponibiliza vários campeonatos. Ela realiza duas competições por ano com atletas de todo o estado”, afirma. Existem também eventos municipais, como o que acontece em Ananindeua, que ele organiza com várias categorias, entre elas uma específica para as mulheres.

O principal objetivo, conforme Rico, é incentivar a prática da modalidade com abrangência para todos os públicos: do iniciante até o mais experiente, e assegura que qualquer pessoa pode aprender a jogar o futevôlei “O primeiro passo é começar, brincar, botar uma rede, bater bola com o companheiro. As regras são fáceis, não há limite de idade, pois temos alunos de treze até sessenta anos”, diz.

Mulheres se reúnem em Ananindeua para jogar futevôlei (Sidney Oliveira)

Futevôlei atrai a mulherada

Na última competição, realizada em novembro de 2021, de acordo com dados da Fepafv, estiveram envolvidas cerca de 400 pessoas, entre atletas, staffs, árbitros e organizadores. Foram 150 duplas, divididas em sete categorias diferentes em evento que teve duração de dois dias, oito quadras com jogos simultâneos e aconteceu em um clube localizado na Av. Mário Covas, em Ananindeua.

Apesar da maioria masculina, a presença feminina no futevôlei vem crescendo exponencialmente no estado, no Brasil e no mundo. O esporte tem a sina de mudar realidades de vida e foi o que aconteceu com a autônoma Joice Aquino, 38 anos, que saiu do sedentarismo para uma rotina com mais disposição. “O futevôlei me trouxe ânimo para a prática de esporte. E é meu lazer e antiestresse. Para quem concilia com boa alimentação se mantém super em forma”, comenta.

A modalidade tem atraído cada vez mais mulheres, pois propõe trabalhar pernas, braços e coordenação motora, e ganhou mais destaque em tempos pandêmicos pela busca por atividade ao ar livre, com distanciamento. Sem contar que é do Brasil a “Rainha da Praia” ou a “Marta da areia”, Natalia Guitler, que, além de referência no futevôlei, é inspiração para as meninas e hoje é considerada uma das melhores do mundo.

Para Joice, o futevôlei foi amor à primeira vista. Em 2018, ela foi apresentada oficialmente à modalidade por seu irmão, que é professor de Educação Física, e sugeriu como atividade de lazer entre os amigos. Os primeiros treinos aconteciam em um condomínio na Cidade Nova VII, em Ananindeua.

Pensando em dar protagonismo, tratar de questões de preconceitos e incentivar as mulheres a conhecerem o esporte, Joice, sua cunhada, e outras meninas, criaram em 2019 um grupo chamado Futevôlei das Patroas. “Infelizmente situações de preconceito, estereotipia, discriminação e desigualdade são evidentes. Por isso optamos em criar um grupo feminino”, ressalta.