Benefícios do pilates: prática traz consciência corporal e fortalecimento muscular

Você que está cansado, foi proibido pelo médico ou não gosta de musculação, já deve ter ouvido falar no pilates. Um método de condicionamento físico que nasceu na década de 1920 e foi desenvolvido pelo enfermeiro alemão Joseph Pilates.

A prática do pilates consiste em exercícios que trabalham a conexão entre mente e corpo, trazendo uma melhora na consciência corporal e respiratória, promovendo dessa forma outros benefícios ao “pilateiro(a)”, como são chamados os praticantes.

Gisely Tavares Bastos, 42 anos, fisioterapeuta e instrutora de pilates tem larga experiência em atender pessoas que buscam a metodologia como atividade física ou reabilitação. “Foi um estilo de vida para o seu criador. E tornou-se um método para ganho de saúde e bem estar. Além de ser utilizado por nós fisioterapeutas como método de reabilitação para os segmentos corporais”, comenta.

De acordo com Gisely, o pilates é um método por possuir "começo, meio e fim" de forma organizada e que leva à evolução de cada paciente. Existem seis princípios do método pilates: respiração, casa de força (core), concentração, precisão, fluidez e controle.

Existem duas modalidades de pilates: o solo e o studio. “O pilates solo possui 34 exercícios e precisa apenas do seu corpo para realizá-los. O pilates studio é feito por meio de máquinas com molas, adaptadas para cada pessoa”, revela a fisioterapeuta.

Comumente o método é mais praticado por mulheres. Segundo Gisely, já existem atletas que procuram o pilates para aliar força e flexibilidade e melhorar o desempenho no esporte praticado. Também é muito praticado por idosos que não podem fazer exercícios com carga.

Conheça todos os benefícios do pilates

Um exemplo de saúde e disposição aos 76 anos é Dona Ana Maria de Mendonça, que, antes de iniciar no pilates, não fazia atividade física e considerava uma vaidade. “Eu não sabia o quanto a atividade física é importante para o nosso corpo, hoje eu sei que não é vaidade e sim necessidade”, contou.

Ana Maria melhorou sua condição física e indica o método para todos. “Eu estava enferrujada, não podia nem me abaixar. Hoje faço exercícios, já me movimento e me sinto muito bem e feliz”, expressa alegre.

O pilates pode melhorar o contorno corporal, tonificar os músculos e até ajudar na troca de gordura por massa magra. Mas se o objetivo é o emagrecimento, será necessário aliá-lo a atividades aeróbicas, como corrida, pedalada, natação ou algum outro esporte.

O método traz benefícios e estimula o corpo de forma global durante cada exercício. “O pilates trabalha com as cinco capacidades físicas que todo ser humano precisa: a força, a flexibilidade, a resistência, a velocidade e agilidade. É um exercício completo”, revela Gisely.

Quando criança, Joseph Pilates tinha muitos problemas de saúde como asma, raquitismo e febre reumática. Teve grande influência do pai, que era ginasta, e da mãe naturopata para melhorar de saúde, através de exercícios físicos e métodos naturais. Ele estudou anatomia, também praticava yoga, kung fu, mergulho, acrobacia, entre outros e passou a perceber que, ao realizar exercícios, o ajudava a melhorar sua postura e condicionamento físico.