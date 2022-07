Em Ananindeua, população atendida pelos CRAS participa de colônia de férias

No mês das férias escolares, crianças, adolescentes, adultos e idosos, atendidos pelos 10 CRAS de Ananindeua, participam de Colônia de Férias a partir desta segunda-feira (4), até dia 11 de julho. A programação é realizada pela Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) do município e contará com atividades socioeducativas em alusão aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A programação inclui passeios, caminhadas ecológicas em prol do meio ambiente e brincadeiras. A Semcat informa, ainda, que outras programações serão planejadas no decorrer da Colônia de Férias.

Confira a programação:

Dia 04/07 (segunda-feira)

- Circuito Cultural (todas as idades)

Local: Ginásio da Praça Lauro Leite - Rua do Fio, bairro Guanabara.

Horário: 8:30h às 11:30h

- Compartilhando Experiências (idosos)

Local 1: CRAS Estrela Ananin - Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas

Local 2: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro

Horário: das 9h às 11:30h

- Circuito de Brincadeiras (crianças e adolescentes)

Local 1: CRAS Santana do Aurá- Rua São Jorge, s/n, esquina com a Rua Santo Antônio, bairro Águas Lindas.

Local 2: Quadra Poliesportivo do Complexo da Cidade Nova 6.

Horário: das 9h às 11:30h

- Circuito de brincadeiras (adultos e idosos)

Local: Praça João Nunes - Passagem Santa Clara, nº 160, bairro 40 Horas.

Hora: 8:30 às 11h

- Circuito de Brincadeiras (0 a 6 anos)

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia

Hora: 8h às 11h

- Circuito de Brincadeiras, danças e jogos aquáticos (para todas as idades)

Local: CRAS Complexo da Cidade Nova VI - Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro.

Hora: 9h às 11h

- CINECRAS (para todas as idades)

Local: Escola Municipal Laércio Barbalho - Rua Ferreira Gomes, quadra 28, bairro Curuçambá

Hora: 9h às 11h

Dia 05/07 (terça-feira)

- CINECRAS (para todas as idades)

Local: CRAS Guanabara - Rua Oséias Silva, nº 767 em frente a Escola Machado de Assis), bairro Guanabara.

Horário: 8:30 às 11:30h

- Circuito Socioeducativo (crianças e adolescentes)

Local: Base Aérea - aeroporto internacional de Belém, HANGAR 09, entrada pelo portão de acesso ao lado da locadora de carros Localiza.

Hora: 8h

- Roda de Conversa sobre o direito das crianças e adolescentes (para todas as idades)

Local 1: CRAS Santana do Aurá - Rua São Jorge, s/n, esquina com a Rua Santo Antônio, bairro Águas Lindas.

Local 2: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Horário: das 9h às 12h

- Compartilhando Experiências (para idosos)

Local 1: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Local 2: Balneário Isaac - Rua Paulo Assunção, nº 788, bairro Icuí.

Local 3: Escola Municipal Laércio Barbalho - Rua Ferreira Gomes, quadra 28, bairro Curuçambá

Horário: das 8h30 às 12h

- Circuito de Brincadeiras, danças e jogos aquáticos (todas as idades)

Local: CRAS Complexo da Cidade Nova VI - Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro.

Hora: 9h às 11h

Dia 06/07 (quarta-feira)

- Circuito Ecológico (para todas as idades)

Local: Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna - Av. João Paulo II, bairro Curió Utinga

Horário: 8h às 11:30h

- Circuito de brincadeiras (crianças e adolescentes)

Local: CRAS Estrela Ananin - Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas.

Hora: 9h às 11:30h

- Manhã de lazer no club (para todas as idades)

Local: CLube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) - R. 2 de Junho, 2464, bairro Centro, Ananindeua

Hora: 9h às 11:30h

- Circuito de palestras sobre o direito das crianças e adolescentes (para todas as idades)

Local: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Hora: 9h

- Arte de Brincar (0 a 6 anos)

Local: Praça João Nunes - Passagem Santa Clara, nº 160, bairro 40 Horas.

Hora: 8:30h às 11h

- Circuito de brincadeiras (de 7 a 17 anos)

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia

Hora: 8h às 11h

- Circuito de Brincadeiras, danças e jogos aquáticos (para todas as idades)

Local: CRAS Complexo da Cidade Nova VI - Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro.

Hora: 9h às 11h

- Compartilhando Experiências (para idosos)

Local: Balneário Isaac - Rua Paulo Assunção, nº 788, bairro Icuí.

Hora: 8:30h às 11h

- Circuito Educativo (crianças e adolescentes

Local: Escola Municipal Laércio Barbalho - Rua Ferreira Gomes, quadra 28, bairro Curuçambá

Hora: 9h às 11h

Dia 07/07 (quinta-feira)

- Circuito de brincadeiras e palestras sobre o direito das crianças e adolescentes (para todas as idades)

Local: Instituto Frederico de Souza - Rua Vitória, nº 2000, bairro Distrito Industrial

Horário: 8h às 12h

- Arte e Ludicidade

Local: CRAS Santana do Aurá- Rua São Jorge, s/n, esquina com a Rua Santo Antônio, bairro Águas Lindas.

Hora: 9h às 12h

- Circuito de brincadeiras (para crianças e adolescentes)

Local 1: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Local 2: Escola Municipal Laércio Barbalho - Rua Ferreira Gomes, quadra 28, bairro Curuçambá

Horário: das 9h às 11h30

- Circuito de Brincadeiras (7 a 15 anos)

Local: CRAS 40 Horas - Rua Santa Clara, nº 14, bairro 40 Horas.

Horas: 9h às 12h

- CINECRAS (7 a 17 anos)

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia

Hora: 8h às 11h

- Circuito de Brincadeiras, danças e jogos aquáticos (para todas as idades)

Local: CRAS Complexo da Cidade Nova VI - Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro.

Hora: 9h às 11h

Dia 08/07 (sexta-feira)

- Circuito de brincadeiras (crianças e adolescentes)

Local 1: Escola Manuel Gregório- Comunidade Quilombola - Abacatal, Estrada Santana do Aurá, KM 8 , bairro do Aurá.

Local 2: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, Nº 07, Estrada do Maguari, bairro Centro

Horário: das 9h às 11h30

- Gincana para todas as idades

Local: CRAS Santana do Aurá - Rua São Jorge, s/n, esquina com a Rua Santo Antônio, bairro Águas Lindas.

Hora: 9h às 12h

- Circuito de brincadeiras e palestra sobre o direito das crianças e adolescentes (de 7 a 17 anos)

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia

Hora: 8h às 11h

- Circuito de brincadeiras (para todas as idades)

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, nº 2000, bairro Atalaia

Hora: 9h às 12h

Dia 09/07 (sábado)

- Circuito Ecológico (adultos e idosos)

Local: Olho d'água Paraíso do Céu - Rodovia do 40 Horas, Residencial Paraíso do Céu (passando o Residencial Antônio Queiroz)

Hora: 9h às 12h

Dia 11/07 (segunda-feira)

- Circuito de Brincadeiras (crianças e adolescentes)

Local: CRAS Uirapuru - Estrada de Santa Fé, Conjunto Uirapuru, WE 22, Quadra 24 s/n, bairro Icuí Guajará.

Hora: 8:30h às 11h